«Сил их терпеть нет даже у меня». Правдивый рассказ хозяйки трех шотландских кошек — их заводят за милую внешность

Бусёк, Злата и Соня редко собираются все вместе Источник: личный архив Ирины







Многие заводят шотландских котов за их милый вид: короткие лапы, большие глаза, маленькие ушки и мягкую шерсть. В Сети про шотландцев пишут примерно одно и то же — дружелюбные, не злопамятные, порода отлично подойдет для жизни в квартире. Но так ли это на самом деле?

Жительница Тулы Ирина завела дома сразу трех шотландских кошек. Она признаётся — половина из того, что пишут в Сети, оказалась неправдой. Наши коллеги из 71.RU поговорили с хозяйкой шотландцев и узнали, почему спустя время она хочет отдать двух из трех питомцев. Далее — от первого лица.

С чего всё началось

У меня всю жизнь были кошки. Но те были дворовые, поэтому какие с ними заботы? Покорми да выпусти на улицу. А они еще и мышей будут ловить — для нас это было важно, ведь мы жили в частных домах.

Потом мы с мужем переехали в квартиру и долгое время не думали о том, что нам нужен кот. Когда сына забрали в армию, дома как-то тихо стало. Младшая в школе, старшая отдельно живет, муж почти всегда на работе. Я работаю неделю через неделю и в выходные была одна почти целыми днями… Да и дочка Настя давно просила питомца завести.

Буська забрали от заводчика, когда ему было 1,5 месяца Источник: личный архив Ирины







Настя иногда заводила разговор про шотландскую кошку. Говорила, красивые котики, вот было бы здорово, если бы и у нас такой был. Я подумала, а почему бы и нет? Решилась: на десятилетие, летом, подарила ей маленького котенка. Мы назвали его Бусёк.

Сначала думали, что это девочка — в полтора месяца еще не особо понятно было, кошка это или кот. Поэтому первое имя было Бусинка. Ну потом выяснилось, что это мальчик.

Котик хороший — ласковый, встречает, когда ты домой приходишь. Стало как-то веселее жить. В том же году, уже к зиме, подумала взять еще двоих. Признаюсь, хотелось пустить их в разведение — котята дорогие. Долго искали породистых котят в Тульской области — нашли золотистую шотландку, Злату. К ней в довесок бесплатно отдали еще одну, Сонечку.

В среднем шотландские вислоухие котята стоят от 6000 до 17 000 рублей.

Сегодня Буську уже полтора года Источник: личный архив Ирины







Почему именно шотландцы?

У Настиных подруг есть кошки — британские вислоухие. Они почти как шотландские, только характер суровее. А хотелось котенка, который выглядел бы так же красиво, но по характеру был бы получше. Так выбор и пал на шотландца.

Они маленькие, пухленькие, с большими глазами. Так и хочется их погладить. Но вот что насчет характера — тут сложно. Да, наверное, в отличие от британцев и правда не такие дикие, но если животное не в духе, то погладить себя не даст — начнет рычать, выпускать когти.

С дворовыми такого не было. Те хорошо понимают, кто тут главный. А шотландцы — нет. Главный в семье может быть только один — он. Если ему что-то не нравится, может демонстративно нагадить в неположенном месте, обычно прямо на кровать. А в интернете пишут, что порода не мстительная. Ага, как же.

Бусёк может отомстить даже за вычесывания Источник: личный архив Ирины







Кто в доме хозяин?

Стопроцентный любимец семьи — это первенец Бусёк. Он самый ласковый, пусть и привереда. И погладить, и поиграть дается. Хоть и в своей манере — мол, вы короля развлекаете, челядь. Даже то, что он может поцарапать тебя просто так — однажды он рассек дочери щеку без видимой причины, — не влияет на нашу к нему любовь.

Рана заживала две недели Источник: личный архив Ирины







На втором месте у нас Злата. Красивая кошка, золотистая. Но характер — дикарка. Нелюдимая, неласковая, не игривая. С другой стороны, и сама не лезет ни к кому.

А вот с Соней ситуация сложная. Она пугливая. Оказалось, что она не совсем шотландка — помесь с сиамской кошкой. Наверное, потому ее и отдали бесплатно. Когда она попала к нам в дом, то забилась под кровать и сидела там два дня. Пришлось использовать швабру — так она как выскочила, как вцепилась в руку!

Больше всего от трех шотландцев в шоке сын и муж. Сын вернулся из армии, а тут шерстяные везде. Сначала ворчал, все трое ему не нравились, но привык.

А вот муж не особо любит их. Бусёк его побаивается, муж его воспитывать пытался — мордой тыкал в лужи. Когда еще две кошки появились, муж вообще в осадок выпал. Увидел их утром, постоял пару минут молча и ушел в комнату. Вышел только вечером. Он вообще всегда говорит, что выкинуть их надо всех.

Кошек пытались воспитывать, но безуспешно Источник: личный архив Ирины







Сложно ли содержать трех шотландцев?

Самая главная проблема — это шерсть. Кошек нужно вычесывать чуть ли не ежедневно. Никуда от этого не деться, поэтому стараемся не носить черные вещи.

Стричь когти тоже надо — они любители попрыгать по стенам, разодрать диван. Но самое главное — это корм. На него мы тратим в среднем три тысячи рублей в месяц — кормим специальным, так как у Буська есть заболевание мочеполовой системы. Тоже проблема породы.

Вообще, лечить породистых кошек — дело затратное. У котика нашли струвиты — он долгое время не мог нормально сходить в туалет, мяукал от боли. Отвели к ветеринару, пытались обойтись уколами и лекарствами, но не получилось. Пришлось проводить операцию.

Струвиты — это камни, образующиеся в мочевом пузыре. Наибольшую опасность представляют для котов, так как у них узкие мочевыводящие каналы.

Вообще, здоровье у породы далеко не лучшее, и операции — рулетка. Так нам ветеринары сказали. Либо переживет наркоз, либо нет.

А после операции — период восстановления. Присыпки, подгузники. Почти как с человеком, только люди не пытаются выцарапать тебе глаза, пока ты меняешь ему памперс. На всё это ушло по меньшей мере тысяч тридцать — это не считая специального корма, который давали во время болезни.

Вот, собственно, из-за болезни Буська и пришлось отказаться от планов по разведению.

Даже во время болезни Бусёк любил лежать рядом с хозяйкой Источник: личный архив Ирины







Что будете делать с котиками?

Бусёк как любимец останется с нами. А насчет девчонок — спорно.

Сначала Настя ни в какую не хотела даже думать о том, что Злату и Соню можно отдать или продать. Но когда девочки подросли, начались проблемы.

Кошки взрослые, началась течка, Злата и Соня воют практически каждый день, попеременно. Одну неделю Соня, другую — Злата. С утра до ночи. Признаюсь, сил это терпеть даже у меня уже нет.

Думали, может, стерилизовать их? Но для семейного бюджета выгоднее их отдать или продать. Пока и думаем, что делать.

В целом с шотландцами выходит лотерея. Один из трех котов оказывается почти такой, как их описывают в Сети. Так что лучше не вестись на их милую внешность и хорошенько подумать, нужно ли оно вам? Порода не для новичков. Даже опытные кошатники — не все потянут.