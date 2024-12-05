Axios: Израиль передал ХАМАС новый проект соглашения о прекращении огня и освобождении заложников

Израиль направил палестинской группировке ХАМАС обновленный проект соглашения по освобождению части заложников и временному прекращению огня в секторе Газа. Об этом в четверг, 5 декабря, пишет портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Согласно публикации, речь идет о введении перемирия на срок до 60 дней, а также освобождении из плена всех женщин, мужчин старше 50 лет и других израильтян, находящихся в тяжелом состоянии.

Документ передали египетской разведке, которая представила его руководству ХАМАС. За несколько дней реакция палестинского движения на предложение так и не последовала.

2 декабря ХАМАС заявило, что 33 израильских заложника погибли в секторе Газа из-за действий Израиля с октября 2023 года. В тот же день избранный президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освобождения заложников. На это он дал срок до его инаугурации, иначе причастным к удержанию израильтян придется «жестоко поплатиться».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на Израиль, сопровождавшейся убийствами 1200 жителей и захватом 250 заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа для уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения заложников. На данный момент, по израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ноябре израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал палестинцам 5 миллионов долларов за каждого освобожденного из плена ХАМАС заложника.