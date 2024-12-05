В Петербурге мигранты устроили драку из-за девушки из Интернета

Полиция Петербурга задержала маляра из Узбекистана, который ранил земляка на стройплощадке в Красногвардейском районе. Об этом 5 декабря сообщили в ГУ МВД.

Накануне ночью в полицию пришла телефонограмма из больницы о 17-летнем юноше с различными травмами. Пациента доставили от дома 68 по Малоохтинскому проспекту. Днем 4 декабря на стройплощадке сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района задержали 23-летнего мигранта.

Было установлено, что соотечественники подрались из-за интернет-общения одного из них с девушкой. 23-летний гражданин Узбекистана избил своего оппонента и нанес несколько ударов ножом. Иностранца доставили в отдел полиции, оформили протокол о нарушении режима пребывания в РФ. Также в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о побоях.