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Происшествия В Петербурге мигранты устроили драку из-за девушки из Интернета

В Петербурге мигранты устроили драку из-за девушки из Интернета

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21 комментарий

Полиция Петербурга задержала маляра из Узбекистана, который ранил земляка на стройплощадке в Красногвардейском районе. Об этом 5 декабря сообщили в ГУ МВД.

Накануне ночью в полицию пришла телефонограмма из больницы о 17-летнем юноше с различными травмами. Пациента доставили от дома 68 по Малоохтинскому проспекту. Днем 4 декабря на стройплощадке сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района задержали 23-летнего мигранта.

Было установлено, что соотечественники подрались из-за интернет-общения одного из них с девушкой. 23-летний гражданин Узбекистана избил своего оппонента и нанес несколько ударов ножом. Иностранца доставили в отдел полиции, оформили протокол о нарушении режима пребывания в РФ. Также в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Подозреваемый ожидает избрания меры пресечения в спецприемнике.

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Комментарии
21
Андрей_спб
1 час
Удар ножом - это покушение на убийство, а не побои.
Гость
2 часа
17 лет - незаменимый квалифицированный специалист?!!! В итоге инет-девушкой окажется их бородатый 50летний землЮк :))))
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