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Происшествия Угнать за 4 минуты. Самокатчик спокойно увел чужую «Камри» из паркинга на проспекте Просвещения

Угнать за 4 минуты. Самокатчик спокойно увел чужую «Камри» из паркинга на проспекте Просвещения

2 775
5 комментариев

Дерзкий угон шестилетней «Тойоты Камри» совершен ночью 5 декабря на севере Петербурга. Похитителю потребовалось всего 4 минуты, его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения в подземном паркинге.

На кадрах видно, как неизвестный в маске въезжает за машиной на парковку, расположенную на проспекте Просвещения, 15. Приехал он на своем электросамокате. Он немного катается по помещению, присматриваясь к машинам, а после садится в «Тойоту Камри», владелец которой оставил ключ в замке зажигания.

Источник:

Сразу автомобиль не завелся, угонщику пришлось проделать какие-то манипуляции. Но, так или иначе, вскоре он покинул паркинг, закинув свой самокат в багажник. Судя по камерам, въехал на территорию парковки мужчина в 00:08, а выехал в 00:12.

Сейчас безутешный владелец «Тойоты» общается с полицией и пишет заявление.

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Комментарии
7
Cashmare
3 минуты
а ключ от квартиры, где деньги лежат?
266126345
20 минут
Очень похоже на страховой договорняк.
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