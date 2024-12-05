Угнать за 4 минуты. Самокатчик спокойно увел чужую «Камри» из паркинга на проспекте Просвещения

Дерзкий угон шестилетней «Тойоты Камри» совершен ночью 5 декабря на севере Петербурга. Похитителю потребовалось всего 4 минуты, его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения в подземном паркинге.
На кадрах видно, как неизвестный в маске въезжает за машиной на парковку, расположенную на проспекте Просвещения, 15. Приехал он на своем электросамокате. Он немного катается по помещению, присматриваясь к машинам, а после садится в «Тойоту Камри», владелец которой оставил ключ в замке зажигания.
Сразу автомобиль не завелся, угонщику пришлось проделать какие-то манипуляции. Но, так или иначе, вскоре он покинул паркинг, закинув свой самокат в багажник. Судя по камерам, въехал на территорию парковки мужчина в 00:08, а выехал в 00:12.
Сейчас безутешный владелец «Тойоты» общается с полицией и пишет заявление.
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