Угнать за 4 минуты. Самокатчик спокойно увел чужую «Камри» из паркинга на проспекте Просвещения

На кадрах видно, как неизвестный в маске въезжает за машиной на парковку, расположенную на проспекте Просвещения, 15. Приехал он на своем электросамокате. Он немного катается по помещению, присматриваясь к машинам, а после садится в «Тойоту Камри», владелец которой оставил ключ в замке зажигания.