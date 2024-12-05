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Происшествия Любовь за деньги обернулась для петербуржца ножевыми ранениями

Любовь за деньги обернулась для петербуржца ножевыми ранениями

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8 комментариев

Немолодому водителю из Петербурга понадобилась экстренная госпитализация после похода к проститутке. Ночная бабочка воткнула нож в своего клиента. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 декабря.

В понедельник вечером в полицию сообщили о ножевом ранении в одной из квартир дома 17 по улице Заводской. Приехавший на место наряд обнаружил мужчину в крови. Там же была задержана 50-летняя дама, которая, как выяснилось, оказывала потерпевшему интимные услуги. В какой-то момент между проституткой и клиентом вспыхнул конфликт, в итоге первая схватилась за нож. Женщину задержали и поместили в спецприемник.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, потерпевший находится в НИИ им. Джанелидзе в тяжелом состоянии.

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Комментарии
8
михаил.ру
58 минут
любитель старины
Zet
47 минут
антиквариат нынче дорог...
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