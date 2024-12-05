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Происшествия В христианской школе Северной Калифорнии произошла стрельба. Есть пострадавшие

В христианской школе Северной Калифорнии произошла стрельба. Есть пострадавшие

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Двое детей получили ранения в результате стрельбы в христианской школе в Калифорнии. Об этом 5 декабря сообщает New York Post.

Инцидент произошел в небольшой школе адвентистов седьмого дня Feather River в Палермо. По данным ее веб-сайта, в начальной школе обучается всего 33 ученика.

Двое раненых учеников были госпитализированы, их состояние и возраст не уточняются.

Остальных учеников из школы отвезли в ближайшую церковь, где их забрали родители, сообщает San Francisco Chronicle.

Прибывшие на место происшествия офицеры обнаружили мертвого вооруженного мужчину с ранением, предположительно, нанесенным им самому себе. Остается неясным, имел ли он какое-либо отношение к школе.

Шериф Кори Л. Хонеа сообщил журналистам на месте происшествия, что стрелявший — взрослый мужчина. Его личность пока не установлена.

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Стрельба в школе Калифорния
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