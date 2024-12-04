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Общество В Германии к берегу прибило 150 кг белого порошка

В Германии к берегу прибило 150 кг белого порошка

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9 комментариев

Посетители пляжей на островах Фер, Амрум и Зильт в Северном море в последние несколько дней находят подозрительные пакеты с белым порошком. Общий вес изъятого кокаина уже приближается к 150 килограммам, передает немецкий канал n-TV.

Как сообщают журналисты 4 декабря, происхождение пакетов и причина их появления на пляжах остаются неизвестными. Следователи проводят поисковые работы и уже связались с датскими коллегами, но на их побережье таких находок пока не было. Посетителей пляжей попросили держаться подальше от выброшенных пакетов или других подозрительных предметов и немедленно вызывать полицию.

Согласно заявлению представителя таможенного ведомства, пакеты могли попасть в море во время неудачной операции по передаче. Также существует вероятность, что кокаин был прикреплен к днищу лодки и оторвался из-за волн.

Как отмечают журналисты, контрабанда кокаина в Европу значительно возросла. На восточнофризском побережье Северного моря в последние годы неоднократно находили выброшенные мешки с наркотиками. Так, в апреле прошлого года туристка обнаружила на острове Боркум несколько подозрительных мешков, связанных вместе спасательным жилетом. Позже прокуратура Ауриха подтвердила, что в них содержалась примерно тонна кокаина.

В сентябре в Гамбурге было изъято около 2,1 тонны наркотиков в контейнере с бананами из Южной Америки, а в ноябре в одном из складов в Саксонии обнаружили еще около 600 килограммов кокаина в коробках с бананами.

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Кокаин Германия Берег
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Комментарии
9
Klaustrofobik
17 минут
Общий вес прибитой к берегу дури вряд ли подсчитать получится. Человек слаб))
Отец Родной
27 минут
Машка там уже?
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