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Общество Колумбийская Белоснежка и семь гномов: вышел трейлер нового киноремейка от Disney

Колумбийская Белоснежка и семь гномов: вышел трейлер нового киноремейка от Disney

1 016
3 комментария

Студия Disney показала первый официальный трейлер будущего фильма «Белоснежка». В главных ролях снялись Рэйчел Зеглер в роли Белоснежки и Галь Гадот в роли злой мачехи.

В трейлере заметно, как создатели старались сохранить каноничные образы и сцены классического мультфильма: от вечного вопроса к зеркалу «кто на свете всех милее, всех прекрасней и белее?» до домика семи гномов и атмосферы сказочного леса. Однако подбор актеров удивил зрителей.

Выбор Рэйчел Зеглер, актрисы колумбийского происхождения, на главную роль Белоснежки вызвал огромное количество споров среди консервативных критиков еще год назад. Они были недовольны тем, что вымышленный персонаж изображается актрисой с другим цветом кожи.

С выходом трейлера споры возобновились с новой силой. Как пишет Independent 4 декабря, Зеглер ответила на критику в интернете, заявив, что чувствует благодарность за такие моменты, потому что они делают её «непробиваемой, как тефлон».

«Ничто уже не может задеть, потому что они сказали всё самое худшее, что можно сказать, — объяснила она. — Ты просто отвечаешь: „Спасибо большое за это. У меня много любви в жизни, и я очень благодарна. Мы делаем свою работу, и пусть она говорит сама за себя“».

Фильм «Белоснежка» выйдет в прокат 21 марта 2025 года.

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Комментарии
3
alexadmin
1 час
Знаем мы отчего *колумбийская* Белоснежка вся белая.
SwampWolf
1 час
ну да, ну да, Галь Гадот страшнее неизвестной латиноамериканки, очень смешно ))
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