Замглавы МИД РФ посоветовал всерьез относиться к опасности развития ядерного сценария

«Опасность этого сценария не должна недооцениваться кем-либо», заявил Рябков в интервью CNN. «Нет каких-либо аналогий, дорожных карт и культуры, как действовать в подобного рода ситуациях», добавил он.

«Риски высоки, и они растут, и это весьма тревожно», заявил Рябков, отметив, что нынешняя геополитическая напряженность была бы неслыханной даже «в разгар холодной войны». Россия, по его словам, прибегнет к «еще более сильным военным средствам» в конфликте с Украиной, если США и их союзники не признают, что их нельзя испытывать терпение РФ бесконечно.