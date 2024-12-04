Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

облачно, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

сев.

 776мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Кто и как перекрывает дороги
Копим на будущее
Кого предлагают на корпоратив
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Промышленный Петербург
Данные Росстата и реальность
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Замглавы МИД РФ посоветовал всерьез относиться к опасности развития ядерного сценария

Замглавы МИД РФ посоветовал всерьез относиться к опасности развития ядерного сценария

574
3 комментария

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков посоветовал всерьез относиться к опасности развития ядерного сценария. Ситуация, по его мнению, усугубляется тем, что отсутствуют какие-либо случаи, аналогичные текущей обстановке.

«Опасность этого сценария не должна недооцениваться кем-либо», заявил Рябков в интервью CNN. «Нет каких-либо аналогий, дорожных карт и культуры, как действовать в подобного рода ситуациях», добавил он.

«Риски высоки, и они растут, и это весьма тревожно», заявил Рябков, отметив, что нынешняя геополитическая напряженность была бы неслыханной даже «в разгар холодной войны». Россия, по его словам, прибегнет к «еще более сильным военным средствам» в конфликте с Украиной, если США и их союзники не признают, что их нельзя испытывать терпение РФ бесконечно.

«Мы ответим, если они будут провоцировать», сказал Рябков и добавил, что шансы на компромисс с Украиной «нулевые».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Сергей Рябков Ядерный сценарий МИД РФ Конфликт на Украине
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
9 минут
кто ж его развивает то, сценарий этот?
Гость
7 минут
В 70-х помню , на уроках, часто твердили про то , что штаты кинут бомбу и бегали мы в противогазах и т.д. и т.п.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Новости компаний
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
ТОП 5
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52