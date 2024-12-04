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Общество «Это не просто суп»: том-ям включили в список наследия ЮНЕСКО

«Это не просто суп»: том-ям включили в список наследия ЮНЕСКО

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1 комментарий

Тайский острый суп получил статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Тайское информационное агентство TNA со ссылкой на Министерство культуры страны.

Как передает TNA 4 декабря, знаменитый тайский суп том-ям кунг, острое блюдо с креветками, было решено включить в список в качестве признания глубокого культурного значения блюда и его роли в тайском обществе.

«Том-ям кунг — это не просто вкусное блюдо. Оно отражает наш образ жизни, нашу связь с природой и наше кулинарное наследие», — цитирует агентство заявление тайских чиновников.

Суп — основное блюдо тайской кухни, он давно приобрел мировую популярность и любим многими за баланс кислых, острых, сладких и солёных вкусов. Правительство Таиланда теперь планирует использовать список ЮНЕСКО для продвижения том-яма как важного элемента страны для туристов.

Том-ям — это суп с древними корнями в тайской кухне. Он появился, вероятно, в Лаосе или Центральном Таиланде еще в XVI–XVII веках, в рыболовецких деревнях, где свежие морепродукты и ароматные травы, такие, как лимонник и галангал, были в изобилии. Существует множество вариантов рецептов том-яма, которые могут различаться в зависимости от региона и доступных ингредиентов. Но классический вариант включает креветки (том-ям кунг). Также существует вегетарианская версия, в которой вместо мясных ингредиентов используются грибы и овощи. Один из популярных вариантов — том-ям с кокосовым молоком (том-ям с кокосом), который делает суп более насыщенным и мягким.

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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Чей Борщ?!?
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