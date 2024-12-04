«Это не просто суп»: том-ям включили в список наследия ЮНЕСКО

Том-ям — это суп с древними корнями в тайской кухне. Он появился, вероятно, в Лаосе или Центральном Таиланде еще в XVI–XVII веках, в рыболовецких деревнях, где свежие морепродукты и ароматные травы, такие, как лимонник и галангал, были в изобилии. Существует множество вариантов рецептов том-яма, которые могут различаться в зависимости от региона и доступных ингредиентов. Но классический вариант включает креветки (том-ям кунг). Также существует вегетарианская версия, в которой вместо мясных ингредиентов используются грибы и овощи. Один из популярных вариантов — том-ям с кокосовым молоком (том-ям с кокосом), который делает суп более насыщенным и мягким.