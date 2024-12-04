Новорожденного заразили ВИЧ на Крайнем Севере. Родители винят во всем больницу

СК возбудил уголовное дело о халатности медицинских работников роддома Петропавловска-Камчатского и отделения патологии краевой детской больницы. Все из-за заражения младенца ВИЧ-инфекцией. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба регионального следкома.

По версии следствия, малыша могли заразить из-за нарушений во время оказания ему медпомощи.

В разговоре с журналистами из «Массмедиа News» женщина призналась, что узнала о положительном ВИЧ-статусе своего ребенка во время сдачи анализов перед плановой операцией. Мама ребенка уточнила, что еще на стадии беременности она с мужем сдавала анализы, в том числе на вирус иммунодефицита человека. У обоих был отрицательный результат.

Женщина предполагает, что заражение могло произойти в отделении патологии краевой больницы, где в одном месте хранились бутылочки с молоком ВИЧ-положительных и здоровых матерей.