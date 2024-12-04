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Общество Новорожденного заразили ВИЧ на Крайнем Севере. Родители винят во всем больницу

Новорожденного заразили ВИЧ на Крайнем Севере. Родители винят во всем больницу

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2 комментария

СК возбудил уголовное дело о халатности медицинских работников роддома Петропавловска-Камчатского и отделения патологии краевой детской больницы. Все из-за заражения младенца ВИЧ-инфекцией. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба регионального следкома.

По версии следствия, малыша могли заразить из-за нарушений во время оказания ему медпомощи.

В разговоре с журналистами из «Массмедиа News» женщина призналась, что узнала о положительном ВИЧ-статусе своего ребенка во время сдачи анализов перед плановой операцией. Мама ребенка уточнила, что еще на стадии беременности она с мужем сдавала анализы, в том числе на вирус иммунодефицита человека. У обоих был отрицательный результат.

Женщина предполагает, что заражение могло произойти в отделении патологии краевой больницы, где в одном месте хранились бутылочки с молоком ВИЧ-положительных и здоровых матерей.

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Комментарии
2
Гость
29 минут
какая-то творится в России самоликвидация ... с медициной, людьми ... а на ТВ всё по-прежнему: конференция и Россия, вперёд!
ixform
33 минуты
терапия какая-то есть там если срок небольшой то полное выздоровление
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