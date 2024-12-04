Путин включил депутата ЗакСа Петербурга в состав Совета по правам человека

Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом в среду, 4 декабря, сообщается на портале правовых актов.



В обновленный состав президентского совета внесли ректора Высшей школы экономики Никиту Анисимова, журналиста и депутата Законодательного собрания Петербурга Александра Малькевича, а также председателя Общероссийского союза «Федерации независимых профсоюзов России» Сергея Черногаева.



Из состава СПЧ исключили Андрея Бокова, Бориса Кравченко, Евгения Мысловского и Елену Шишкину.

Указ вступил в силу с момента подписания. По традиции президент РФ встретится с Советом в его обновленном составе до конца декабря. Собрание будет приурочено ко Дню защиты прав человека.