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Власть Общество Путин включил депутата ЗакСа Петербурга в состав Совета по правам человека

Путин включил депутата ЗакСа Петербурга в состав Совета по правам человека

1 610
8 комментариев

Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом в среду, 4 декабря, сообщается на портале правовых актов.

В обновленный состав президентского совета внесли ректора Высшей школы экономики Никиту Анисимова, журналиста и депутата Законодательного собрания Петербурга Александра Малькевича, а также председателя Общероссийского союза «Федерации независимых профсоюзов России» Сергея Черногаева.

Из состава СПЧ исключили Андрея Бокова, Бориса Кравченко, Евгения Мысловского и Елену Шишкину.

Указ вступил в силу с момента подписания. По традиции президент РФ встретится с Советом в его обновленном составе до конца декабря. Собрание будет приурочено ко Дню защиты прав человека.

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Комментарии
8
Garik.Maremanov.1-1
2 часа
Я даже знаю, по правам какого человека этот "совет".
Znatok78
2 часа
Какого какого Совета??
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