Помощник депутата Госдумы устроил пьяный дебош в небе

Полицейские в Чите сняли с рейса из Москвы буйного пассажира, как оказалось, помощника депутата Государственной думы, члена комитета по обороне, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева. Теперь уже бывшего помощника, пишет Chita.ru.

Источник: Chita.Ru | Новости Читы

Как сообщают журналисты 4 декабря, инцидент произошел накануне. Крепкий пьяный мужчина в костюме устроил дебош на борту. По словам очевидцев, он «оскорблял и ругался матом, подрался с сотрудниками „Уральских авиалиний“», и унять его смогли только прибывшие сотрудники полиции. На видео, которое получили в редакции, видно, как мужчину быстро выводят из самолета.

Другой помощник депутата, Андрей Левинцев, подтвердил изданию, что на видео — его коллега.

Депутат Госдумы Гурулев, посмотрев видео, также подтвердил, что это действительно один из его помощников, работающий в Забайкальском крае, и что он уже направил в регион представление о его увольнении.

«От себя приношу извинения перед всеми, кому были причинены неудобства», — передал слова Гурулева его помощник Левинцев.