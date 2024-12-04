Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

облачно, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

сев.

 776мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Кто и как перекрывает дороги
Копим на будущее
Кого предлагают на корпоратив
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Промышленный Петербург
Данные Росстата и реальность
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Помощник депутата Госдумы устроил пьяный дебош в небе

Помощник депутата Госдумы устроил пьяный дебош в небе

2 813
23 комментария

Полицейские в Чите сняли с рейса из Москвы буйного пассажира, как оказалось, помощника депутата Государственной думы, члена комитета по обороне, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева. Теперь уже бывшего помощника, пишет Chita.ru.

Источник:

Как сообщают журналисты 4 декабря, инцидент произошел накануне. Крепкий пьяный мужчина в костюме устроил дебош на борту. По словам очевидцев, он «оскорблял и ругался матом, подрался с сотрудниками „Уральских авиалиний“», и унять его смогли только прибывшие сотрудники полиции. На видео, которое получили в редакции, видно, как мужчину быстро выводят из самолета.

Другой помощник депутата, Андрей Левинцев, подтвердил изданию, что на видео — его коллега.

Депутат Госдумы Гурулев, посмотрев видео, также подтвердил, что это действительно один из его помощников, работающий в Забайкальском крае, и что он уже направил в регион представление о его увольнении.

«От себя приношу извинения перед всеми, кому были причинены неудобства», — передал слова Гурулева его помощник Левинцев.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY14
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY14
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
AndrewBarsik
1 час
Типичный представитель так называемой "власти".
Slava_Rossii2
1 час
Какой депутат, такие у него и помощники.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52