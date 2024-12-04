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Власть Намибию возглавила бывшая партизанка с дипломом из СССР

Намибию возглавила бывшая партизанка с дипломом из СССР

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1 комментарий

Первой женщиной — президентом Намибии стала 72-летняя Нетумбо Нанди-Ндайтва. Её прошлое тесно связано с СССР, пишет Reuters.

Нанди-Ндайтва до избрания президентом занимала посты заместителя премьер-министра и министра международных отношений Намибии и неоднократно подчеркивала важность отношений с Россией. Она участвовала во Втором саммите «Россия — Африка» в Петербурге в июле 2023 года, где заявила, что народ Намибии дорожит давней дружбой с РФ. Она отметила, что сотрудничество между Россией и Намибией основывается на долгой истории, включая поддержку СССР в борьбе Намибии за независимость.

Во время встреч с российскими представителями Нанди-Ндайтва также говорила о намерении укреплять двусторонние связи, особенно в экономической и гуманитарной сферах.

Нетумбо Нанди-Ндайтва родилась 29 октября 1952 года в Онгведиве, на севере Намибии. Она рано стала участницей освободительного движения, примкнув к Организации народов Юго-Западной Африки (SWAPO), которая вела борьбу против апартеида и колониального режима Южной Африки, при поддержке СССР.

За время участия в движении Нанди-Ндайтва прошла подготовку как партизанка и активно участвовала в организации сопротивления. В 1970-х годах она приехала в Советский Союз для получения высшего образования. Обучалась в Институте общественных наук в Москве, где изучала теории социализма и мировой политики.

После обретения Намибией независимости в 1990 году Нанди-Ндайтва занимала ключевые должности в правительстве, в том числе министра туризма, информации и охраны окружающей среды.

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Комментарии
1
FedorGr
59 минут
Наши люди . Скоро везде будут властвовать наши бывшие студенты.
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