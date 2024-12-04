Сиденья из велюра, но сильно протерты. Что за «ретро-вагон» на фиолетовой ветке метро в Петербурге?

Читатель прислал 4 декабря в редакцию «Фонтанки» видео из вагона, в который сел на «Старой Деревне». Удивили его протертые сиденья, некогда обитые мягкой тканью. Еще двадцать лет назад такие вагоны считались новинкой в нашей подземке и даже были задействованы в открытии перегона от «Площади Мужества» до «Лесной». Но теперь это раритет.

Источник: читатель «Фонтанки»

Необычный вагон время от времени обескураживает пассажиров петербургского метро, привыкших к моделям «НеВа», «Юбилейный» или «Балтиец». Об его истории «Фонтанке» рассказал Дмитрий Графов, инженер, исследователь метрополитенов, автор познавательного проекта «Человек-метро».

Сиденья, наиболее приближенные к тем, что ставили на «Заводмаше»







На видео — вагон № 11478 модели 81-541.7, он произведен в 2002 году на заводе «Вагонмаш». Тот в девяностые и нулевые поставлял значительное количество вагонов в Варшаву, для которых заказчик настоял на таких сиденьях производства польского завода Taps. Впрочем, на том подвижном составе они были красными.

Плодотворное сотрудничество Петербурга и Варшавы дало о себе знать, такие же сиденья — в другом цвете — начали ставить и в здешних вагонах. В середине нулевых, говорит Дмитрий Графов, их насчитывалось около 50, они курсировали по 3-й, 4-й и 5-й линиям и считались вагонами повышенного класса комфортности. Еще один собеседник вспомнил, что в 2004 году, когда в эксплуатацию ввели новые обводные тоннели на промежутке от «Площади Мужества» до «Лесной» после размыва, для торжественного проезда первых лиц на красную линию специально перегнали один из номерных поездов с такими сиденьями.

Техперсонал, впрочем, не разделял восторга по поводу польских сидений, поскольку при обслуживании в депо, когда требовался доступ к оборудованию в поддиванных ящиках (рундуках), приходилось тратить больше времени, чтобы скинуть каждое сиденье по отдельности. Нынешние диваны поднимаются сразу секцией на три места.

Впоследствии составность вагонов меняли — в 2019 году вместо 6-вагонных на 4-й и 5-й линиях собрали 8-вагонные составы. Часть «дерматиновых» вагонов реконструировали, сменив интерьер. Сейчас такой остался один.