Мужчина попал в больницу после пожара в квартире на Дыбенко. Горела кухня

Пожар на кухне отправил жителя Невского района в больницу днем 4 декабря. Возгорание произошло в доме на улице Дыбенко. Подробности произошедшего сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В доме № 23, корпус 3, огонь вспыхнул на кухне трехкомнатной квартиры. Горел один «квадрат» помещения. Спасатели потушили его примерно за 10 минут. При пожаре пострадал мужчина. Он госпитализирован.