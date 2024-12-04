Мужчина попал в больницу после пожара в квартире на Дыбенко. Горела кухня

Пожар на кухне отправил жителя Невского района в больницу днем 4 декабря. Возгорание произошло в доме на улице Дыбенко. Подробности произошедшего сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
В доме № 23, корпус 3, огонь вспыхнул на кухне трехкомнатной квартиры. Горел один «квадрат» помещения. Спасатели потушили его примерно за 10 минут. При пожаре пострадал мужчина. Он госпитализирован.
«К ликвидации пожара привлекались от МЧС 3 единицы техники и 15 человек личного состава», — уточнили в пресс-службе министерства.
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