Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

1 м/c,

сев.

 774мм 84%
Подробнее
6 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Кого предлагают на корпоратив
Копим на будущее
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Строительство Эксперты назвали преимущества вложения средств в недвижимость перед депозитами

Эксперты назвали преимущества вложения средств в недвижимость перед депозитами

526
5 комментариев

Рост ключевой ставки и, соответственно, ставок по банковским вкладам способствовал росту спроса на этот инструмент для вложения средств. Однако, несмотря на отмену массовой льготной ипотеки и высоких ставок по рыночной ипотеке, эксперты ГК «Алькор» считают, что у инвестирования в недвижимость по-прежнему есть преимущества.

Депозит подходит для тех, кто рассчитывает на быстрое получение какого-то объема доходов. Если речь идет о долгосрочных инвестициях, то эксперты прогнозируют снижение ставок во второй половине года, а значит, доходность упадет. При этом цены на жилье, скорее всего, продолжат расти. А значит, «заморозка» средств на вкладах может привести к тому, что нельзя будет купить хорошие лоты по более низким ценам, так как сейчас девелоперы минимально их повышают.

При этом депозиты с выгодными ставками, как правило, нельзя пополнять, а также досрочно снимать деньги — тогда все проценты пропадут.

Плюс недвижимости заключается в том, что она растет в цене со временем. Так, в бизнес-классе с начала года стоимость квадратного метра выросла на 9%. При этом предложение на рынке сейчас находится на минимуме за последние 13 лет, что приведет к высокому спросу на качественные объекты, особенно в развивающихся локациях, таких, как Курортный район, Кронштадт, Васильевский остров и другие. Курортная недвижимость набирает популярность и в связи с ростом туристического потока. За 9 месяцев 2024 года Петербург посетили уже 8,5 миллиона человек. Постоянный рост турпотока обеспечит рост цен на недвижимость в локации с крайне ограниченным предложением на первичном рынке.

В качестве альтернативы ипотеке девелоперы предлагают программы рассрочки. «По сути, рассрочка — это уже скидка от девелопера, — отмечает генеральный директор АН „Главстрой“ (эксклюзивный брокер проекта „Кронфорт“) Юлия Ружицкая. — Переплата по ипотеке сегодня обойдется в значительную сумму. Рассрочка же дает возможность ее сохранить и потратить на свои цели. Отсутствие процентов и удобный график платежей делают этот инструмент одним из самых комфортных для тех, у кого нет в наличии полного объема средств к моменту заключения сделки».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Zet
37 минут
примитивная покупка наличного доллара летом 2024 принесла гораздо больше, чем вклады и недвига...
Гость
54 минуты
Зачесались девелоперы и прочие риэлторы))) Недвижимость перестала продаваться от слова-совсем?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Новости компаний
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Новости компаний
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20