Эксперты назвали преимущества вложения средств в недвижимость перед депозитами

Рост ключевой ставки и, соответственно, ставок по банковским вкладам способствовал росту спроса на этот инструмент для вложения средств. Однако, несмотря на отмену массовой льготной ипотеки и высоких ставок по рыночной ипотеке, эксперты ГК «Алькор» считают, что у инвестирования в недвижимость по-прежнему есть преимущества.

Депозит подходит для тех, кто рассчитывает на быстрое получение какого-то объема доходов. Если речь идет о долгосрочных инвестициях, то эксперты прогнозируют снижение ставок во второй половине года, а значит, доходность упадет. При этом цены на жилье, скорее всего, продолжат расти. А значит, «заморозка» средств на вкладах может привести к тому, что нельзя будет купить хорошие лоты по более низким ценам, так как сейчас девелоперы минимально их повышают.

При этом депозиты с выгодными ставками, как правило, нельзя пополнять, а также досрочно снимать деньги — тогда все проценты пропадут.

Плюс недвижимости заключается в том, что она растет в цене со временем. Так, в бизнес-классе с начала года стоимость квадратного метра выросла на 9%. При этом предложение на рынке сейчас находится на минимуме за последние 13 лет, что приведет к высокому спросу на качественные объекты, особенно в развивающихся локациях, таких, как Курортный район, Кронштадт, Васильевский остров и другие. Курортная недвижимость набирает популярность и в связи с ростом туристического потока. За 9 месяцев 2024 года Петербург посетили уже 8,5 миллиона человек. Постоянный рост турпотока обеспечит рост цен на недвижимость в локации с крайне ограниченным предложением на первичном рынке.