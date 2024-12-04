Шольц исключил отправку немецких военнослужащих на Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет отправлять военнослужащих страны на Украину. Об этом он сообщил, выступая в Бундестаге 4 декабря, пишет немецкое издание ZDF.

Он также добавил, что пока рано спекулировать на тему отправки миротворцев на территорию страны.

Несколько дней назад в зарубежных СМИ начали обсуждать возможность отправки европейского военного контингента для соблюдения режима прекращения огня. В частности, об этом говорила новая глава евродипломатии Кая Каллас 1 декабря. Такая тема уже обсуждалась несколько дней назад, подчеркнула она.