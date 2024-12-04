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Доброе дело Библиотека «Лиговская» собирает книги для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Библиотека «Лиговская» собирает книги для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

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В преддверии Нового года библиотека «Лиговская» библиотечной сети им. М. Ю. Лермонтова запустила акцию «Подари новогоднее чудо» по сбору книг для детей-инвалидов и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

По 16 декабря включительно все желающие могут принести в библиотеку детские книги любого жанра — сказки, повести, рассказы, энциклопедии и пр. — и на любой возраст. Приносить книги можно в часы работы библиотеки, с 9:00 до 20:00 по адресу: Лиговский пр., 99.

«Мы собираем детские книги, чтобы подарить радость, улыбки и тепло тем, кто в этом нуждается. Каждая книга — это не просто страницы, это возможность окунуться в мир приключений, узнать что-то новое и забыть о горестях на некоторое время», — говорят в библиотеке.

Все собранные книги будут отправлены маленьким читателям к Новому году.

Узнать подробнее про акцию, а также задать вопросы можно на странице библиотеки «Лиговская» в социальной сети.

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