В музее в Польше обнаружили личный штандарт Гитлера

Национальный музей, расположенный в польском городе Познань, узнал, что в его коллекции хранится личный штандарт Адольфа Гитлера. Об этом сообщают местные СМИ.

Как передает Dzieje, размер знамени составляет один на один метр, оно украшено вышивкой золотой нитью. В центре штандарта изображена свастика, вокруг которой находятся дубовые листья, а в каждом из четырех углов расположен орел.

В польском музее предполагают, что в их коллекции мог оказаться единственный сохранившийся до настоящего времени штандарт, созданный специально для Адольфа Гитлера.

«Тот факт, что это может быть единственное знамя такого рода, не вызывает у нас особой гордости; мы не планируем его демонстрировать, и никаких дальнейших исследований этого артефакта не планируется», — отмечает сотрудник музея Павел Осес.

Штандарт Гитлера обнаружила историк искусств Александра Парадовская, которая искала экспонаты для выставки о жизни в условиях немецкой оккупации «Иллюзии всемогущества».