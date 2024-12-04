В РФ бизнесу запретят навязывать покупателю допуслуги

Кабмин РФ запретит отечественному бизнесу навязывать покупателям автоматическое приобретение страховки и дополнительных услуг. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС 4 декабря.

Чтобы дополнительные услуги были оказаны, их покупатель должен будет подтвердить согласие в письменной форме.

«При этом у граждан сохраняется право отказаться от их оплаты, а если на это все же вынудили перечислить средства, люди могут потребовать от продавца вернуть, соответственно, потраченную сумму», — разъяснил Мишустин.

Тему о запрете навязывания дополнительных услуг поднимали в минувшем ноябре. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности тогда одобрила проект поправок в закон о защите прав потребителей. Так, за навязывание дополнительных услуг в типовых договорах, где автоматически стоит галочка напротив «купить что-то еще», будут штрафовать, писала «Российская газета».