В IWF заявили о скором возвращении российских тяжелоатлетов на соревнования

Российские тяжелоатлеты готовятся вернуться к участию в международных соревнованиях. Об этом 4 декабря сообщил президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд.
4 декабря в Бахрейне проходит заседание конгресса IWF.
«Джалуд поздравил Дмитрия Василенко с назначением на должность президента ФТАР и публично заявил, что российские спортсмены вскоре смогут снова выступать на мировой арене», — говорится на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).
Уточняется, что 5 декабря будет утверждён план действий, направленный на возвращение российских тяжелоатлетов к участию в чемпионате Европы и мировых первенствах начиная с 2025 года.
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