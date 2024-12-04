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Происшествия Старшая сестра погибла, младшие — в больнице. Пожар охватил квартиру в Курганской области

Старшая сестра погибла, младшие — в больнице. Пожар охватил квартиру в Курганской области

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В Курганской области при пожаре в квартире погибла 14-летняя девочка, две ее младшие сестры находятся в больнице. Возгорание в жилом доме Шадринска продолжают тушить спасатели. Об этом 4 декабря сообщает официальный telegram-канал МЧС России.

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В четырехэтажке огонь охватил квартиру на первом этаже. В этот момент в ней находились три сестры — 4, 6 и 14 лет. Последняя не выжила при пожаре. Двое детей госпитализированы с отравлением угарным газом.

«Пожар на 45 квадратах тушат 14 специалистов и 4 единицы техники», — уточнили в пресс-службе министерства.

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