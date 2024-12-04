Старшая сестра погибла, младшие — в больнице. Пожар охватил квартиру в Курганской области

В Курганской области при пожаре в квартире погибла 14-летняя девочка, две ее младшие сестры находятся в больнице. Возгорание в жилом доме Шадринска продолжают тушить спасатели. Об этом 4 декабря сообщает официальный telegram-канал МЧС России.

В четырехэтажке огонь охватил квартиру на первом этаже. В этот момент в ней находились три сестры — 4, 6 и 14 лет. Последняя не выжила при пожаре. Двое детей госпитализированы с отравлением угарным газом.