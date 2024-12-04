В Ленобласти переименуют 67 железнодорожных станций

Больше полусотни остановочных пунктов на Октябрьской железной дороге в Ленинградской области обретут свое название. Сейчас вместо него — километраж.
Как сообщает 4 декабря пресс-служба ОЖД, с 15 декабря новые названия, основанные на топографическом, историческом и культурном наследии местности, получат 67 железнодорожных станций. Переименуют:
шесть остановок на участке Мга — Волховстрой I,
две на участке Волховстрой II — Лодейное Поле,
восемь на участке Волховстрой II — Подборовье,
три на участке Посадниково — Неболчи,
семь на участке Волховстрой I — Ирса,
семь на участке Павловск — Батецкая,
четыре на участке Павловск — Великий Новгород,
шесть на участке Ручьи — Хийтола,
две на участке Белоостров — Выборг (через Кирилловское),
три на участке Выборг — Каменногорск,
две на участке Ржевка — Невская Дубровка,
четыре на участке Заневский Пост — Горы,
три на участке Ушково — Выборг (через Приморск),
четыре на участке Тихвин — Будогощь.
Также по одной станции переименуют на участках пути Батецкая — Луга I, Луга I — Псков-Пассажирский, Веймарн — Сланцы, Лигово — Веймарн (через Котлы) и Мельничный Ручей — Ладожское Озеро. Полный список можно найти на сайте ОЖД.
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