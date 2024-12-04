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Туризм В Ленобласти переименуют 67 железнодорожных станций

В Ленобласти переименуют 67 железнодорожных станций

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22 комментария

Больше полусотни остановочных пунктов на Октябрьской железной дороге в Ленинградской области обретут свое название. Сейчас вместо него — километраж.

Как сообщает 4 декабря пресс-служба ОЖД, с 15 декабря новые названия, основанные на топографическом, историческом и культурном наследии местности, получат 67 железнодорожных станций. Переименуют:

  • шесть остановок на участке Мга — Волховстрой I,

  • две на участке Волховстрой II — Лодейное Поле,

  • восемь на участке Волховстрой II — Подборовье,

  • три на участке Посадниково — Неболчи,

  • семь на участке Волховстрой I — Ирса,

  • семь на участке Павловск — Батецкая,

  • четыре на участке Павловск — Великий Новгород,

  • шесть на участке Ручьи — Хийтола,

  • две на участке Белоостров — Выборг (через Кирилловское),

  • три на участке Выборг — Каменногорск,

  • две на участке Ржевка — Невская Дубровка,

  • четыре на участке Заневский Пост — Горы,

  • три на участке Ушково — Выборг (через Приморск),

  • четыре на участке Тихвин — Будогощь.

Также по одной станции переименуют на участках пути Батецкая — Луга I, Луга I — Псков-Пассажирский, Веймарн — Сланцы, Лигово — Веймарн (через Котлы) и Мельничный Ручей — Ладожское Озеро. Полный список можно найти на сайте ОЖД.

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Ленинградская область ОЖД Железная дорога Железнодорожные станции
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Комментарии
24
Заливщик голосовых планок
34 минуты
Важное Дело! Враг будет дезориентирован!
Yuri_SPb
49 минут
больше заняться нечем?
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