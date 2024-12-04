Чтобы строить больше и дешевле. В ЗакСе уточнили понятие некапитальных спортобъектов

В Петербурге уточняют понятие «спортивные объекты — некапитальные сооружения». Это позволит строить больше малых спортивных объектов, а стоимость каждого будет дешевле. Соответствующий законопроект 4 декабря Заксобрание приняло в первом чтении.

Как пояснил один из соавторов инициативы, глава фракции «Новых людей» Дмитрий Павлов, до недавнего времени по федеральному законодательству спортивными объектами считались только спорткомплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи) и стадионы. Тогда как все некапитальные сооружения — футбольные поля, беговые дорожки, лыжно-роллерные трассы и горнолыжные склоны — не считались объектами спорта. Теперь некапитальные спортивные сооружения также отнесли к объектам спорта.