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Город Чтобы строить больше и дешевле. В ЗакСе уточнили понятие некапитальных спортобъектов

Чтобы строить больше и дешевле. В ЗакСе уточнили понятие некапитальных спортобъектов

845
1 комментарий

В Петербурге уточняют понятие «спортивные объекты — некапитальные сооружения». Это позволит строить больше малых спортивных объектов, а стоимость каждого будет дешевле. Соответствующий законопроект 4 декабря Заксобрание приняло в первом чтении.

Как пояснил один из соавторов инициативы, глава фракции «Новых людей» Дмитрий Павлов, до недавнего времени по федеральному законодательству спортивными объектами считались только спорткомплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи) и стадионы. Тогда как все некапитальные сооружения — футбольные поля, беговые дорожки, лыжно-роллерные трассы и горнолыжные склоны — не считались объектами спорта. Теперь некапитальные спортивные сооружения также отнесли к объектам спорта.

«Мы предлагаем внести в региональное законодательство изменения, закрепив за правительством Петербурга полномочия по организации строительства, реконструкции и ремонта объектов спорта, создание и содержание иных спортивных сооружений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, что позволит официально проводить тренировки и соревнования на некапитальных спортивных сооружениях за счёт бюджетных средств», — пояснил Павлов.

Он добавил, что инициатива также позволит для соревнований строить быстровозводимые малобюджетные модульные сооружения. Кроме того, появится возможность подключать такие некапитальные объекты к инженерной инфраструктуре.

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Комментарии
1
barboter
1 час
Стоимость дешевле. 🤦‍♂️
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