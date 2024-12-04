Наличные накопления перетекают в банки: в 2024 году объем сбережений россиян вырастет на 26%

Источник: Предоставлено пресс-службой ВТБ







По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. Об этом в рамках инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, в следующем году этот темп роста замедлится примерно до 21%, в результате чего портфель средств розничных клиентов может достичь 68,4 трлн рублей.

Абсолютное большинство накоплений россияне хранят в рублях — в этом году рыночный портфель розничных рублевых пассивов в увеличится на 28% и составит 52,6 трлн рублей. При этом, по данным ВТБ, сейчас доля наличных «под подушкой» у россиян минимальна за последние шесть лет — примерно 15,9 трлн рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, и около 94 млрд иностранной валюты в долларовом эквиваленте.

По словам Георгия Горшкова, на подобный тренд, как и на структуру накоплений россиян в целом, повлиял беспрецедентно высокий уровень ставок по вкладам. По прогнозу эксперта, в этом году порядка 350 млрд наличных рублей перетечет на счета банков.

По той же причине в этом году россияне довольно активно «избавляются» и от наличной иностранной валюты — если в прошлом году ее портфель уменьшился на 500 млн долларов, то в этом году сокращение может достичь 3,2-3,5 млрд долларов.