Ъ: ущерб по делу экс-замминистра транспорта Семенова превысил 240 млн руб.

Ущерб по делу экс-заммминистра транспорта РФ Алексея Семенова оценивается следствием в сумму более 240 миллионов рублей. Семенов обвиняется в мошенничестве, он арестован. Обстоятельства этой истории 4 декабря сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ выявили факт хищения денег.
«Они выявили факт хищений свыше 240 млн руб. при реализации в октябре 2012 года госконтракта, к исполнению которого и было привлечено подведомственное министерству ФГУП „Защитаинфотранс“», — уточняет издание.
Основанием для ареста Алексея Семенова могло стать не только само обвинение, но и наличие у бывшего чиновника ВНЖ в Израиле. Его, по данным «Ъ», Семенов получил недавно — 10 ноября 2024 года. «Данное обстоятельство следствие, а затем и суд сочли исключительными, указав, что, находясь на свободе, фигурант может скрыться», — пишет «Коммерсантъ». Адвокат Семенова Павел Фабрици сообщил, что его подзащитный не собирался покидать страну. По словам Фабрици, Семенов в будущем хотел иметь израильское гражданство и для начала получить временный документ. «Однако он не является видом на жительство, не дает права въезда в страну и к тому же был изъят следствием», — подчеркнул адвокат.
Бывшего экс-замминистра арестовали 30 ноября. Через несколько дней, по данным ТАСС, под стражу был взят еще один фигурант дела — Вячеслав Смирнов. И он, и Семенов категорически отрицают свою вину. Их адвокаты обжаловали аресты.
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