Ъ: ущерб по делу экс-замминистра транспорта Семенова превысил 240 млн руб.

Основанием для ареста Алексея Семенова могло стать не только само обвинение, но и наличие у бывшего чиновника ВНЖ в Израиле. Его, по данным «Ъ», Семенов получил недавно — 10 ноября 2024 года. «Данное обстоятельство следствие, а затем и суд сочли исключительными, указав, что, находясь на свободе, фигурант может скрыться», — пишет «Коммерсантъ». Адвокат Семенова Павел Фабрици сообщил, что его подзащитный не собирался покидать страну. По словам Фабрици, Семенов в будущем хотел иметь израильское гражданство и для начала получить временный документ. «Однако он не является видом на жительство, не дает права въезда в страну и к тому же был изъят следствием», — подчеркнул адвокат.