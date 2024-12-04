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Город ЗакС отказался уточнять законопроект о предоставлении инвесторам недвижимости без торгов

ЗакС отказался уточнять законопроект о предоставлении инвесторам недвижимости без торгов

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Заксобрание Петербурга в рамках второго чтения 4 декабря не поддержало поправки в законопроект о предоставлении инвесторам недвижимости под социально-культурные и коммунально-бытовые объекты без торгов. Условия предоставления и характеристики объектов будет утверждать правительство.

Одну из поправок, которые не были поддержаны, внес депутат от «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов. Он предложил привести инициативу в соответствие с федеральным законодательством — Земельным кодексом.

«Согласно норме Земельного кодекса, речь должна идти о критериях соответствия размещаемых объектов коммунально-бытовому назначению. Этот вид объекта должен характеризоваться использованием в коммунальных и бытовых целях», — сказал депутат. Он заметил, что классификатор видов разрешенного использования земельных участков был утвержден приказом Росреестра, и в соответствии с ним в правилах землепользования и застройки устанавливаются виды использования как земельных участков, так и объектов капитального строительства.

Он заметил, что энергетика, улично-дорожная сеть, железнодорожные пути и гидротехнические сооружения, которые в городском законопроекте отнесены к коммунально-бытовым объектам, в классификаторе к таким не относятся.

Вторая не поддержанная большинством поправка была предложена депутатом от КПРФ Ириной Ивановой. Парламентарий подчеркнула, что в законе не должно быть белых пятен, и характеристики инвестиционных объектов необходимо прописать в тексте закона.

Представитель Смольного в Заксобрании Константин Сухенко заметил, что «правительству города виднее все риски последующего перепрофилирования объектов». «То есть мы считаем правомочным и возможным оставить это все-таки за правительством, которое ближе к земле, ближе к практике. Считаем, что правительству доступна более оперативная и более полная информация по этим вопросам», — подчеркнул член правительства.

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