100-летнего бывшего охранника концлагеря собираются судить в Германии

Власти Германии собираются судить 100-летнего Грегора Форманека, который, по данным суда, во времена фашистов был членом охранного батальона СС и работал охранником концентрационного лагеря «Заксенхаузен». Он обвиняется в соучастии в более чем 3,3 тысячи убийств с июля 1943 года по февраль 1945 года. Об этом 3 декабря сообщает издание Juedische Allgemeine.