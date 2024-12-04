100-летнего бывшего охранника концлагеря собираются судить в Германии

Власти Германии собираются судить 100-летнего Грегора Форманека, который, по данным суда, во времена фашистов был членом охранного батальона СС и работал охранником концентрационного лагеря «Заксенхаузен». Он обвиняется в соучастии в более чем 3,3 тысячи убийств с июля 1943 года по февраль 1945 года. Об этом 3 декабря сообщает издание Juedische Allgemeine.
По данным следствия, Форманек перевозил прибывающих заключенных с железнодорожной станции в лагерь и «поддерживал жестокие и коварные убийства». Генпрокурор Франкфурта Торстен Кунце заявил, что разбирательство имеет историческое значение.
В мае суд не стал начинать разбирательство из-за проблем со здоровьем Форманека, но Высший земельный суд Франкфурта отменил это решение.
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