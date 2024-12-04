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Общество 100-летнего бывшего охранника концлагеря собираются судить в Германии

100-летнего бывшего охранника концлагеря собираются судить в Германии

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6 комментариев

Власти Германии собираются судить 100-летнего Грегора Форманека, который, по данным суда, во времена фашистов был членом охранного батальона СС и работал охранником концентрационного лагеря «Заксенхаузен». Он обвиняется в соучастии в более чем 3,3 тысячи убийств с июля 1943 года по февраль 1945 года. Об этом 3 декабря сообщает издание Juedische Allgemeine.

По данным следствия, Форманек перевозил прибывающих заключенных с железнодорожной станции в лагерь и «поддерживал жестокие и коварные убийства». Генпрокурор Франкфурта Торстен Кунце заявил, что разбирательство имеет историческое значение.

В мае суд не стал начинать разбирательство из-за проблем со здоровьем Форманека, но Высший земельный суд Франкфурта отменил это решение.

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Германия Суд Фашисты
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Комментарии
6
михаил.ру
14 минут
прекрасный сигнал всем тем кто совершает сейчас ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. По ним нет срока давности.
Гость
15 минут
владимир владимирович так хорошо выглядит, он может и до 100 дожить
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