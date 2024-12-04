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Образ жизни тест У вас богатый словарный запас или двух фраз не свяжете? Сложный тест по русскому языку

У вас богатый словарный запас или двух фраз не свяжете? Сложный тест по русскому языку

Проверьте, могут ли вас ввести в ступор некоторые слова

1 265
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А вы пройдете этот лексический марафон от и до?

Источник:

Ученые-лингвисты подсчитали, что в русском языке около 500 тысяч слов, и с каждым годом их становится только больше. А насколько обширен ваш лексикон? Проверьте его, но будьте внимательны: не все термины в тесте настоящие! А в комментариях напишите, что у вас получилось.

ТЕСТПройден 469 раз
Тест на словарный запас русского языка
1 / 10

Начнем с простого. Знаете ли вы значение слова «тривиальный»?

  • Бытовой

  • Неоригинальный

  • Прямой

  • Гениальный

2 / 10

Что вам нужно заказать в испанском ресторане, если вы захотите попробовать блюдо из риса?

  • Паэлью

  • Лазанью

  • Эспадрилью

  • Ризотто

3 / 10

Что такое оттоманка?

  • Кровать с балдахином

  • Турецкая женщина

  • Диван

  • Восточные сладости

4 / 10

Где вам дадут касалетку?

  • В самолете

  • В ресторане

  • В галантерейном магазине

  • На корриде

5 / 10

А что такое фанаберия?

  • Суматоха

  • Приветственный марш

  • Тщеславие

  • Причудливое видение

6 / 10

Где встречается пинакотека?

  • В баре за границей

  • В музеях

  • В Красном и Средиземном море

  • На дискотеках

7 / 10

Что значит фруксидатрить?

  • Очень сильно грустить, скатываясь в депрессию

  • Покрыться аллергической сыпью из-за фруктов

  • Заниматься изготовлением крепкого алкоголя из фруктов

  • Нет такого слова

8 / 10

Какой синоним у слова транспарентный?

  • Ровный

  • Прозрачный

  • Официальный

  • Правильный

9 / 10

Подберите антоним к слову «кандибобер»

  • Простота, скромность

  • Паркет

  • Травоядный

  • Потолок

10 / 10

Вас назвали маравихером, как на это отреагируете?

  • Очень расстроюсь — никогда ничего не крал

  • Отличный комплимент — я человек с безупречным вкусом

  • Это оскорбление нецензурным словом!

  • Сочту, что бизнесмен на старинный манер звучит неплохо

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