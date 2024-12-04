Зимняя погода пришла в Петербург. Какой она будет?

Погода в Петербурге перестала быть аномально тёплой, и в ближайшие дни температуры будут минусовыми.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 декабря в городе облачно с прояснениями, ночью временами шел снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днём составит минус 1-3 градуса. На дорогах гололедица.

Сегодня за погоду в регионе будет отвечать гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с северо-запада, он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений и прекратит осадки. Атмосферное давление будет расти и составит 776 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».