Зимняя погода пришла в Петербург. Какой она будет?

Погода в Петербурге перестала быть аномально тёплой, и в ближайшие дни температуры будут минусовыми.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 декабря в городе облачно с прояснениями, ночью временами шел снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днём составит минус 1-3 градуса. На дорогах гололедица.
Сегодня за погоду в регионе будет отвечать гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с северо-запада, он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений и прекратит осадки. Атмосферное давление будет расти и составит 776 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В четверг, по данным СЗ УГМС, без осадков, в конце дня местами небольшой снег, ночью минус 4-6 градусов, в окрестностях местами до минус 9, днём минус 2-4 градуса. В пятницу переменная облачность, временами небольшой снег. Ночью минус 4-6 градусов, днём минус 1-3.
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