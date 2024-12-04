Взрыв газового баллона разнес три гаража в Тихвине. Есть пострадавший

Взрыв газового баллона произошел в гаражном кооперативе № 7 Тихвинского района Ленинградской области. О происшествии сообщило 47news.
Сигнал о взрыве поступил около половины четвертого дня 3 декабря. Как выяснилось, баллон взорвался в автомобиле, стоящем в гараже. Три гаража в результате были полностью разрушены, сама машина выгорела.
Как выяснило издание, рядом в момент взрыва находился 38-летний мужчина, который менял фильтры на газовом оборудовании. Он получил ожоги шеи, рук, плечей, груди и спины — около 25% тела — и был госпитализирован.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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