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Политика Макрон ответил, уйдет ли он в отставку в случае вотума недоверия правительству

Макрон ответил, уйдет ли он в отставку в случае вотума недоверия правительству

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10 комментариев

Французский президент Эммануэль Макрон не собирается уходить в отставку в случае принятия в парламенте вотума недоверия правительству. Заявление политика передает телеканал TF1.

«Меня дважды избирали французы», заявил Макрон. «Я очень горжусь этим и буду уважать это доверие до последней секунды».

Блок левых партий «Новый народный фронт» внес в национальное собрание проект вотума недоверия премьер-министру Франции на среду, 4 ноября. Макрон назначил Мишеля Барнье новым премьером в сентябре текущего года. Барнье применил специальную статью Конституции и провел спорный законопроект о социальных расходах бюджета в обход парламента, и ультраправые и левые («Национальное объединение» — RN и «Новый народный фронт» — NFP) теперь готовятся вынести его правительству вотум недоверия.

Это может быть первый успешный вотум недоверия с 1962 года и всего лишь второй с момента образования нынешней Французской республики в 1958 году.

Между тем, Барнье допустил, что вотум недоверия против него может не пройти. «Это зависит от депутатов. Каждый несет долю ответственности перед французами, избирателями его округа, и перед Францией», сказал он.

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Эммануэль Макрон Вотум недоверия Франция Правительство Мишель Барнье
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Комментарии
10
В д. Гадюкино - дожди.
21 минута
В Южной Корее представители правящей партии извинились за действия президента Юн Сок Ёля.
Сила в Правде!!
28 минут
живут же люди.
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