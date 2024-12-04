Макрон ответил, уйдет ли он в отставку в случае вотума недоверия правительству

Французский президент Эммануэль Макрон не собирается уходить в отставку в случае принятия в парламенте вотума недоверия правительству. Заявление политика передает телеканал TF1.

«Меня дважды избирали французы», заявил Макрон. «Я очень горжусь этим и буду уважать это доверие до последней секунды».

Блок левых партий «Новый народный фронт» внес в национальное собрание проект вотума недоверия премьер-министру Франции на среду, 4 ноября. Макрон назначил Мишеля Барнье новым премьером в сентябре текущего года. Барнье применил специальную статью Конституции и провел спорный законопроект о социальных расходах бюджета в обход парламента, и ультраправые и левые («Национальное объединение» — RN и «Новый народный фронт» — NFP) теперь готовятся вынести его правительству вотум недоверия.

Это может быть первый успешный вотум недоверия с 1962 года и всего лишь второй с момента образования нынешней Французской республики в 1958 году.

Между тем, Барнье допустил, что вотум недоверия против него может не пройти. «Это зависит от депутатов. Каждый несет долю ответственности перед французами, избирателями его округа, и перед Францией», сказал он.