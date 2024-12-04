Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

облачно, без осадков

ощущается как -6

2 м/c,

зап.

 769мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 106,19
EUR 112,02
Кого предлагают на корпоратив
Копим на будущее
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Образ жизни Сколько раз в неделю нужно ходить в баню, чтобы почувствовать себя счастливым? Выводы шведских ученых

Сколько раз в неделю нужно ходить в баню, чтобы почувствовать себя счастливым? Выводы шведских ученых

3 784
9 комментариев
Источник:

Целебные свойства банных процедур известны давно — первые бани появились в Древнем Египте, Греции, пришлись они по нраву и римлянам, ассирийцам, индусам. В России походы в баню — тоже традиция. Как они сказываются на нашем психическом и физическом здоровье, рассказывают коллеги из «Доктора Питера».

Как проходило исследование

Группа шведских ученых решила выяснить, как сауна влияет на настроение и психическое состояние. Результаты их исследования опубликованы в International Journal of Circumpolar Health.

Для анализа ученые использовали данные проекта MONICA, который занимается изучением сердечно-сосудистых заболеваний. В 2022 году во время этого мониторинга было опрошено 1180 жителей Северной Швеции в возрасте от 25 до 74 лет. Участников выбирали случайным образом из национального регистра. Анкета включала вопрос о посещении сауны — на него ответил 971 человек.

Что выяснили ученые

Сауны пользуются популярностью в Швеции: 641 участник признался, что посещает их не реже раза в месяц. Когда сравнили данные этих людей с анкетами респондентов, которые не любят банные процедуры, оказалось, что первые реже страдают от гипертонии и болей. Кроме того, они выше оценивали качество своего сна, уровень энергии, психическое здоровье и общее самочувствие.

По мнению ученых, максимальную пользу от сауны получают те, кто посещает ее от одного до четырех раз в неделю. Более частые походы не приводят к значительному улучшению здоровья или настроения.

Как баня влияет на здоровье

Как рассказал «Доктору Питеру» терапевт, аллерголог-иммунолог Александр Андреев, у бани много положительных свойств:

  • профилактика проблем с суставами, позвоночником и мышцами;

  • очищение кожи, открытие пор, удаление патогенных возбудителей с поверхности;

  • нормализация водно-солевого баланса;

  • коррекция обменных процессов;

  • восстановление сосудистого тонуса за счет воздействия контрастных температур;

  • устранение усталости, повышение работоспособности.

Кому баня противопоказана

К сожалению, какой бы полезной и приятной ни была процедура посещения бани, за счет высокой температуры, сильной влажности и процесса парения посещение допустимо не для всех. Врачи выделяют ряд противопоказаний и ограничений.

  • Любые острые инфекционные заболевания или обострения хронических инфекционных процессов.

  • Гипертония 2-й и 3-й стадии. Ишемическая болезнь сердца, перенесенные инфаркты миокарда и инсульты, тромбофлебиты, атеросклероз сосудов на стадии клинических проявлений.

  • Острые респираторные заболевания, бронхиты, пневмонии. Людям с бронхиальной астмой и ХОБЛ также желательно аккуратно относиться к походам в баню.

  • Состояние после перенесенных травм и операций и ближайший период восстановления.

  • Почечная и печеночная недостаточность.

  • Нарушения белкового и минерального обмена.

  • Менструация, сложное климактерическое состояние.

  • Любые высыпания на коже неясного, неуточненного характера, а также экзема, туберкулез, псориаз, любые гнойные сыпи и гнойничковые поражения.

  • Наличие солнечных ожогов, период реабилитации после косметических процедур — лазерной шлифовки, химического пилинга, введения филеров, ботокса.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
tigr
53 минуты
для пенсионера баня в городе это роскошь поэтому раз в неделю самый раз.
iigaza
1 час
Так понимаю, для шведских ученыз сауна 4 раза в неделю это не часто.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
ТОП 5
Новости компаний
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05