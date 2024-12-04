Сколько раз в неделю нужно ходить в баню, чтобы почувствовать себя счастливым? Выводы шведских ученых

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Целебные свойства банных процедур известны давно — первые бани появились в Древнем Египте, Греции, пришлись они по нраву и римлянам, ассирийцам, индусам. В России походы в баню — тоже традиция. Как они сказываются на нашем психическом и физическом здоровье, рассказывают коллеги из «Доктора Питера».

Как проходило исследование

Группа шведских ученых решила выяснить, как сауна влияет на настроение и психическое состояние. Результаты их исследования опубликованы в International Journal of Circumpolar Health.

Для анализа ученые использовали данные проекта MONICA, который занимается изучением сердечно-сосудистых заболеваний. В 2022 году во время этого мониторинга было опрошено 1180 жителей Северной Швеции в возрасте от 25 до 74 лет. Участников выбирали случайным образом из национального регистра. Анкета включала вопрос о посещении сауны — на него ответил 971 человек.

Что выяснили ученые

Сауны пользуются популярностью в Швеции: 641 участник признался, что посещает их не реже раза в месяц. Когда сравнили данные этих людей с анкетами респондентов, которые не любят банные процедуры, оказалось, что первые реже страдают от гипертонии и болей. Кроме того, они выше оценивали качество своего сна, уровень энергии, психическое здоровье и общее самочувствие.

По мнению ученых, максимальную пользу от сауны получают те, кто посещает ее от одного до четырех раз в неделю. Более частые походы не приводят к значительному улучшению здоровья или настроения.

Как баня влияет на здоровье

Как рассказал «Доктору Питеру» терапевт, аллерголог-иммунолог Александр Андреев, у бани много положительных свойств:

профилактика проблем с суставами, позвоночником и мышцами;

очищение кожи, открытие пор, удаление патогенных возбудителей с поверхности;

нормализация водно-солевого баланса;

коррекция обменных процессов;

восстановление сосудистого тонуса за счет воздействия контрастных температур;

устранение усталости, повышение работоспособности.

Кому баня противопоказана

К сожалению, какой бы полезной и приятной ни была процедура посещения бани, за счет высокой температуры, сильной влажности и процесса парения посещение допустимо не для всех. Врачи выделяют ряд противопоказаний и ограничений.