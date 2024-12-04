Квадрошоу, Верка Сердючка и маленькие «фээсбэшники». Кого предлагают на новогодний корпоратив

Источник: Вячеслав Прокофьев / ТАСС







Что корпоратив грядущий нам готовит? Через неделю-другую начнутся празднования наступающего Нового года. Подчас — экзотические. «Фонтанка» посмотрела, в какую сумму компаниям обойдется развлекательная часть праздника и что в нее входит.

Предложений на сайтах объявлений — море, в том числе оригинальных. Ценников Сергея Шнурова или Филиппа Киркорова в новогоднем костюме за 12 млн рублей в прайсах не видно, но даже рядовые Деды Морозы со Снегурочками — удовольствие не из дешевых. А на рекрутинговых сайтах это сегодня самая предлагаемая вакансия. Например, на HeadHunter их 156.

Позовите Снегурочку!

Приглашение классических Деда Мороза и Снегурочки в среднем обойдется в сумму 10 тысяч рублей. Более внимательное изучение предложений показывает, что этот популярный новогодний кейс оценивается по-разному. Скажем 5-минутный бой посохами Деда Мороза с Санта-Клаусом плюс поздравление от представителя нашей традиции обойдется в 18 тысяч рублей. А простое поздравление (тайминг неясен) Деда с внучкой Снегурочкой — всего в 5 тысяч.

Подробнее стоимость появления на празднике новогодних героев расписана в объявлениях частных аниматоров на «Авито». Например, у аниматора Артёма до 21 декабря и с 23 по 28 декабря шкала стоимости выглядит так: 15 минут Деда Мороза со Снегурочкой — 4500 рублей, 30 минут — 5500, час — 7500. Чем ближе к Новому году, тем выше ценник.

Почем продают национальную экзотику

Этнические номера как экзотическое оформление корпоратива стоят недешево. Ирландская джига нынче оценивается в 6 тысяч рублей за одного участника танца, ирландский волынщик оплачивается отдельно — 14 тысяч рублей за выступление. Кавказские танцы — от 8 тысяч за участника, казаки — от 9 тысяч, кубинские — от 10, цыганские — от 8.

Например, группа «Бабук» представляет африканское этническое танцевальное шоу. Сначала барабаны, потом танцы, в завершение — мастер-класс, во время которого гостям разрешают поиграть на настоящем африканском барабане. Тайминг действа — 15-30 минут. В выступлении может быть задействовано до 6 артистов, участие каждого оценивается в 12 000 рублей.

Шоу бразильских барабанов с выступлением 6-8 барабанщиков, длящееся 5-15 минут, обойдется в 30 000 рублей, а в усеченном составе — 15 000. По желанию включается танцевальное шоу (2 человека — от 20 000 рублей за выход). Оговорочка: новогодний ценник (плюс 50%) включается 15 декабря и выключается 10 января. Стоимость выступления в ночь с 31-го на 1-е обсуждается индивидуально.

У бразильских карнавальных шоу большой выбор — можно потусить с исполнителями бразильской карнавальной самбы Jingle Bells на португальском языке от Exotic art. Один этот номер с тремя артистами обойдется в 25 тысяч рублей. Заказ из пяти номеров — 50 тысяч. Барабанное шоу длится 15 минут. Выступление 7-8 барабанщиков плюс танцоров с 10 декабря до 10 января подорожало: с участием двух танцоров — с 50 тысяч до 56, трех — с 55 тысяч рублей до 61 тысячи.

В Петербурге можно на собственном празднике увидеть афрокубинский фольклор, капоэйру и самбу, греческий сиртаки — выбор для создания новогоднего настроения огромный, разброс цен небольшой.

Когда карлики изображают сотрудников ФСБ

Другое дело — праздник с карликами. «Фонтанка» нашла только одну компанию с их шоу-программами. «ШоуГрад» просит за выступление маленьких людей от 17 000 рублей, в зависимости от числа артистов. При этом стоимость мини-бара с двумя актерами — от 45 000 рублей, а если вы устроите гостям шоу с карликами, переодетыми в сотрудников госбезопасности, придется выложить сумму от 70 000 рублей.

И цыгане с медведем

Неизменные участники купеческих гуляний — цыганcкие аниматоры — тоже недешевы. Например, коллектив «Душа Ромэн» заявляет о минимальной сумме заказа в 18 тысяч рублей — выступление ансамбля из 3-4 человек длится 25-30 минут. На уточняющие вопросы «Фонтанке» ответили, что плюс один артист — это плюс 4-5 тысяч рублей. При этом сообщают, что в новогодние праздники стоимость сильно не изменится — максимальное увеличение на 1-2 тысячи.

Другое дело — цыганский ансамбль Gitanos. В объявлении указана стоимость выступления длительностью 30 минут — 30 тысяч рублей. На поверку оказывается, что за эти деньги перед вами выступят вокалист и две танцовщицы, скрипач оплачивается отдельно — плюс 10 тысяч рублей. В преддверии празднования Нового года — на корпоративах и других мероприятиях сумма не меняется. А вот 31 декабря — 1 января стоимость увеличивается вдвое.

Цыганский ансамбль из «ШоуГрада» (8 тысяч стоит участие в выступлении одного артиста) можно пригласить на корпоратив даже с медведем. Они позиционируют этот бонус к свадьбам, но, вероятно, разницы нет. Медведь обойдется гуляющим в сумму от 35 000 рублей.

Если хочется удивить/порадовать зарубежных гостей, можно пригласить для них и одного медведя, без «музыкального сопровождения». Он стоит от 45 тысяч.

Казачий Новый год

У праздничных казачьих ансамблей в репертуаре — украинские народные песни, названные «русскими казачьими». Впрочем, это не отменяет возможности подпеть ансамблю «Ты ж мене пiдманула» или под «Розпрягайте хлопцi коней» покричать «Маруся, раз, два, три, калина, чорнявая дiвчина». Удовольствие обойдется организаторам праздника в сумму не меньше 36 тысяч рублей (9 тысяч рублей — участие одного артиста). Обещают гибкую ценовую политику, правда без подробностей.

Проверяйте дверь перед выбором шоу

Травести-шоу, в которых мужчины изображают на сцене женщин, легко может оказаться входом не в ту дверь. Вроде и не голая вечеринка, но нынешней политической повесткой неодобряемая. При этом одно выступление оценивается в сумму от 15 000 рублей.

В перечне таких неодобряемых новогодних программ числятся пародии на Моргенштерна*, Пугачеву и Орбакайте. Возглавляет список «девушек» Верка Сердючка.

Придать праздничное настроение офису к празднику предлагает «Квадрошоу». Это вовсе не то, о чем вы подумали. После бурных дискуссий про квадроберов, возможно «зайчиков» с «белочками» мы и на детских утренниках не увидим. А «квадрошоу» — это просто продажа всякие надувных фигур. Есть, например, огромный символ 2025 года — Змея. Или гигантский Дед Мороз. Может, кому-то на корпоративе их и будет достаточно для новогоднего настроения.