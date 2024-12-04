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Образ жизни «Один салат ситуацию не ухудшит»: врачи против майонеза — есть ли в нем польза и чем его заменить

«Один салат ситуацию не ухудшит»: врачи против майонеза — есть ли в нем польза и чем его заменить

Без этого соуса не обходится почти ни один новогодний стол

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4 комментария

Людям с некоторыми заболеваниями стоит отказаться от этого популярного соуса

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Майонез давно стал практически незаменимым соусом, который используют для салатов, бутербродов и горячих блюд. Но, несмотря на это, вокруг него идут споры: многие считают, что майонез приводит к ожирению и другим проблемам со здоровьем. В преддверии Нового года, когда для праздничного стола этот соус закупают буквально ведрами, наши новосибирские коллеги решили поговорить с врачами о том, действительно ли продукт может навредить организму.

Почему майонез считается вредным

Майонез считается вредным продуктом из-за его высокой калорийности: в 100 граммах может содержаться 600–700 ккал. У некоторых людей рационы излишне питательны, что приводит к увеличению массы тела и ожирению. Это, в свою очередь, фактор риска для сахарного диабета, гипертонической болезни, онкологических заболеваний.

— Калорийность майонеза вызвана высоким содержанием жиров, в том числе насыщенных, менее полезных для нашего здоровья по сравнению с полиненасыщенными жирами, которыми богаты морская рыба и растительные масла, — отметила Ираида Мохова, эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории.

Майонез часто используют для заправки новогоднего оливье

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Большое количество трансжиров и насыщенных жиров отрицательно влияет на липидный обмен и способствует повышению ЛПНП (липопротеинов низкой плотности, которые также называют «плохим» холестерином). В совокупности это может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

— В майонезах фабричного производства могут быть различные добавки, консерванты и ароматизаторы, а также сахар. Это отрицательный фактор и с точки зрения вреда для здоровья в целом, и из-за большой калорийности в частности, — отметила Олеся Гущина, врач-кардиолог городской клинической больницы № 1 в Новосибирске.

Но стоит отметить, что в майонезе есть и полезные вещества, хотя их не так много. Это витамин Е и некоторые другие, а также макроэлементы.

Кому нужно отказаться от майонеза

Врачи не настаивают на полном отказе от майонеза. Но важно им не злоупотреблять, так как продукт повышает общую калорийность пищи. Но людям с определенными заболеваниями все-таки стоит заменять его другими соусами.

— Если есть майонез в умеренных количествах, то он не будет вредить. Условно, один салат на Новый год ситуацию не ухудшит. Но нужно смотреть, есть ли у человека какие-то заболевания, — объяснил Олег Загорулько, терапевт медицинского центра «Медикал Он Груп». — Допустим, если у него есть проблемы с желчным пузырем либо проблемы с высоким уровнем холестерина, то, конечно, майонез из диеты лучше убрать.

Майонез также не рекомендуют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, холецистите, панкреатите, гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменной болезни, нарушениях жирового обмена и ожирении.

Чем заменить майонез

В качестве альтернативы майонезу можно использовать более низкокалорийные соусы. В том числе и на молочной основе.

— В диетологии нет абсолютно вредных продуктов, важнее, с какой частотой и в каком количестве их употребляют. Майонез действительно очень калорийный. Хороший вариант для замены — йогурт. Сметану я рекомендую с низким процентом жирности. Но по составу йогурт конечно менее жирный. То есть это лучший вариант, чем сметана, но сметана лучше, чем майонез, — объяснила Ираида Мохова.

Масло может стать более полезной альтернативой майонезу

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Также в салаты можно добавлять различные масла — подсолнечное, оливковое, кунжутное, тыквенное или кедровое. Как отмечает Олеся Гущина, эти продукты богаты антиоксидантами, мононенасыщенными жирами, витаминами, минералами и ОМЕГА-3 жирными кислотами. Лучше добавлять их поочередно, потому что концентрация полезных веществ в них отличается.

Другой альтернативой майонезу могут стать овощные пасты, например из томатов или авокадо. Еще можно использовать комбинированные заправки, но лучше делать их самостоятельно, а не покупать уже готовые.

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Комментарии
4
svs-57
2 часа
Советую почитать Физики шутят - о вреде огурцов.
Гость
3 часа
Сколько верёвочка ни вейся, а всё, к чему прикасаются наши "закошмаренные" бизнесмены, становится несъедобным...
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