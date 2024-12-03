Кинопортал IMDb назвал самую популярную звезду 2024 года

27-летняя звезда «Эйфории» и «Белого лотоса» в течение всего года доминировала в рейтинге IMDbPro STARmeter, основанном на фактических просмотрах страниц посетителями IMDb. В список также вошли звезда «Фоллаута» Элла Пернелл, Кристин Милиоти из «Пингвина», Барри Кеоган из «Птицы» и Ребекка Фергюсон из «Убежища» и «Дюны: Часть 2».

Коллега Суини по фильму «Кто угодно, кроме тебя» Глен Пауэлл стал главной «новой звездой» — Breakout Star Top 10 (Топ «новых звезд») отбирается из группы имен, которые впервые в своей карьере попали в ежегодный список IMDb Top 100 в 2024 году. Вместе со звездой фильма «Смерч 2» в список «новых звезд» вошли Кейли Спэни из «Падения империи», Никола Коклан из «Бриджертонов», Эмма Коррин из «Дэдпул и Росомаха», Анна Саваи из «Сегуна», Нава Мау из «Олененка», Мишель Киган из «Единожды солгав», Адам Броди из «Никто этого не хочет», Келси Эсбиль из «Йеллоустоуна» и Николас Галицин из «Мысли о тебе».