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Рейтинги "Фонтанки"
Общество Кинопортал IMDb назвал самую популярную звезду 2024 года

Кинопортал IMDb назвал самую популярную звезду 2024 года

1 014
3 комментария

Актриса Сидни Суини стала самой популярной звездой 2024 года по версии кинопортала Internet Movie Database (IMDb). Об этом 3 декабря пишет Deadline.

27-летняя звезда «Эйфории» и «Белого лотоса» в течение всего года доминировала в рейтинге IMDbPro STARmeter, основанном на фактических просмотрах страниц посетителями IMDb. В список также вошли звезда «Фоллаута» Элла Пернелл, Кристин Милиоти из «Пингвина», Барри Кеоган из «Птицы» и Ребекка Фергюсон из «Убежища» и «Дюны: Часть 2».

Коллега Суини по фильму «Кто угодно, кроме тебя» Глен Пауэлл стал главной «новой звездой» — Breakout Star Top 10 (Топ «новых звезд») отбирается из группы имен, которые впервые в своей карьере попали в ежегодный список IMDb Top 100 в 2024 году. Вместе со звездой фильма «Смерч 2» в список «новых звезд» вошли Кейли Спэни из «Падения империи», Никола Коклан из «Бриджертонов», Эмма Коррин из «Дэдпул и Росомаха», Анна Саваи из «Сегуна», Нава Мау из «Олененка», Мишель Киган из «Единожды солгав», Адам Броди из «Никто этого не хочет», Келси Эсбиль из «Йеллоустоуна» и Николас Галицин из «Мысли о тебе».

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Комментарии
3
Ну что начинается то?
25 минут
Фото для фонтанки табу?
инкогнитто
55 минут
надо обязательно пересмотреть эйфорию... не все рвотные массы вышли с первого раза
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