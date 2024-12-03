В Ленобласти во время прогулки обнаружили снаряды времен ВОВ

Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили 10 снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 3 декабря, стало известно «Фонтанке».



Во время утренней прогулки по лесу во Всеволожском районе вблизи Медного завода, расположенного на улице Светлое шоссе, прохожий обнаружил в земле 10 снарядов ВОВ. Диаметр каждого из снарядов составляет 8 сантиметров, а длина — 30 сантиметров. Находки находятся в коррозийном состоянии.



Место, где нашли снаряды, огородили по периметру и выставили предупредительный знак. Разминирование назначили на 4–5 декабря.