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Общество Спасите 2500 пирогов: шеф-повар с мишленовской звездой умоляет воров вернуть фургон с необычным грузом

Спасите 2500 пирогов: шеф-повар с мишленовской звездой умоляет воров вернуть фургон с необычным грузом

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7 комментариев

Британский шеф-повар с мишленовской звездой Томми Бэнкс пытается спасти 2500 своих пирогов: они находились в угнанном у него фургоне. Он записал жалостливое видеообращение к ворам с просьбой спасти еду.

Рефрижераторный фургон с 2500 пирогами с различной начинкой, включая стейк с элем, индейку и тыкву, был угнан с парковки бизнес-парка в Рипоне, городе на севере Великобритании. На возвращение машины шеф уже не надеется, но спасти пироги всё же хочет.

«Я понимаю, вы преступники, но, может, сделаете что-то хорошее, ведь скоро Рождество, и, возможно, мы сможем накормить несколько тысяч людей этими пирогами, которые вы украли. Поступите правильно», — сказал Бэнкс в своем обращении.

Стоимость груза оценивается примерно в 30 тысяч долларов. Шеф-повар призвал всех, кому предложат купить пироги с его брендом от кого-либо, кроме него самого, сообщить об этом в полицию.

«Надеюсь, вы не получите никаких подарков на это Рождество», — обратился он к ворам в новой публикации.

Томми Бэнкс — британский шеф-повар, обладатель мишленовской звезды, известный своим рестораном The Black Swan в деревне Олдстед, который в 2017 году был признан лучшим рестораном мира по версии TripAdvisor. Он стал самым молодым шефом в Великобритании, удостоенным мишленовской звезды, — в возрасте 24 лет. Также Бэнкс активно участвует в телевизионных кулинарных шоу, включая роль судьи в программе The Great British Menu, и известен своей приверженностью к использованию локальных и сезонных продуктов.

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Кража пирогов Мишленовские звезды Шеф-повар Великобритания
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Комментарии
7
iayaaz
50 минут
господа, ну вы и жрааать...
275640356
45 минут
Злые люди бедной киске не дают украсть сосиски!
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