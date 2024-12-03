«Коррупционные скандалы привели к кризису власти». Кореевед Жебин — о событиях в Южной Корее

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Никакой угрозы со стороны Северной Кореи нет и не было. Несмотря на то, что объявленное военное положение 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объяснил именно борьбой с просеверокорейскими силами. Просто иначе он не может справиться с оппозицией. Так считает Александр Жебин, руководитель Центра корейских исследований ИДВ РАН.

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— Александр Захарович, что произошло в Южной Корее? Еще одна страна с военными у здания парламента.

— Это попытка государственного переворота по образцу тех, что осуществляли военные диктаторы, неоднократно правившие Южной Кореей при поддержке Соединенных Штатов. Нынешний президент из той же колоды. В Южной Корее — кризис власти. Президент Юн Сок Ёль победил на выборах в 2022 году с совсем незначительным большинством голосов — 0,7 процента. Но при этом полностью игнорирует оппозицию, что вызывает у нее большое недовольство. А парламентское большинство с 2024 года — как раз у оппозиции, 170 голосов из 300. По конституции страны она может отменить чрезвычайное положение. Поэтому и военные у здания Национального собрания — чтобы не дать ей возможность собраться и проголосовать.

— Сегодня мы увидели, что у оппозиции это получилось, проголосовали 190 человек. Но что стало причиной такого внезапного развития событий?

— Политикой президента Юн Сок Ёля в стране сильно недовольны. Дело в том, что Юн — отставной прокурор, никогда не был политиком, опыта и умения находить политические компромиссы у него нет. Зато он быстро уверовал в американские ценности, в американскую демократию и стал видеть залог своего будущего и будущего своей страны только в союзе с Соединенными Штатами. За это его жестко критикуют разные политические силы, которые считают, что Южная Корея должна проводить более сбалансированную внешнюю политику, не забывать о том, что есть два великих соседа — Россия и Китай. Но это лишь одна из причин. Вторая — его абсолютно неудачная внутренняя политика, бесконечные коррупционные скандалы.

Парламентарии уже 22 раза объявляли импичмент назначенцам Юн Сок Ёля. Последний, который, видимо, и привел к сегодняшнему кризису — импичмент руководителю аудиторской службы (аналог российской Счетной палаты).

— Но военное положение — крайняя мера. И Юн Сок Ёль объяснил ее необходимостью бороться с северокорейскими силами, которые якобы представляет оппозиция в парламенте. А она лишь объявляет импичмент коррумпированным чиновникам.

— Пойти на объявление в стране чрезвычайного положения заставила, похоже, угроза потери власти. На самом деле то, что происходит в Южной Корее, — результат прежде всего внутриполитических разногласий. Никакой внешней угрозы этой страны не существует, никто на нее не собирается нападать, северокорейцы тоже. По Конституции Южной Кореи, КНДР, признанной ООН, вообще не существует. И при этом у них есть антикоммунистический закон о государственной безопасности, который фактически объявляет Северную Корею террористической организацией. То есть территория временно захвачена террористической организацией, а так-то Республика Корея включает в себя весь корейский полуостров и прилегающие острова. Такое вот уважение международного права.

Военные диктаторы, которые правили в Южной Корее, несогласных всегда обвиняли в симпатиях к Северу. Это традиция в южнокорейской политике. Но когда своих парламентариев Юн обвиняет чуть ли не в коммунистических симпатиях, это просто смешно. Особенно если учесть, что Южную Корею американцы всегда выставляли образцом демократии, примером мирного перехода власти от военных диктатур. Но как только в стране начинают проявляться какие-то зачатки самостоятельности и несогласия с полным подчинением Америке, то США, как говорится, спускают поводок для южнокорейских генералов. А южнокорейская военная элита воспитана, обучена и вооружена Америкой.

— Мы говорим о полной военной зависимости Северной Кореи от Америки. Но, например, во время российско-украинского конфликта Южная Корея ни разу не поставляла Украине оружие напрямую. Все-таки она как-то умеет отбиваться от американских рекомендаций?

— Во внешней политике у нее это получается отчасти. Ну потому что, действительно, Южной Корее никто не угрожает. Россия не угрожает, Китай, напротив, пытается всячески поддерживать контакты. Внешней угрозы-то нет. Есть угроза внутри для сохранения власти Юн Сок Ёля, его рейтинг около 20 процентов. В парламенте — бесконечные скандалы, там рассматриваются даже заявления его жены, потому что уже создается впечатление, будто страной правит она, а не избранный президент. Повторяю, именно «внутренние» скандалы привели к драматическому решению объявить военное положение в стране. Видимо, соотношение политических сил сейчас таково, что только так правящая верхушка способна справиться с оппозицией. Если бы удалось, кстати, было бы возможно и решение о более активном участии в украинском конфликте впоследствии.

— Думаете военную поддержку Украине сдерживает оппозиция?

— Про оружие для Украины — гипотетическое предположение. Дело в том, что оппозиция тоже вовсе не антиамериканская. Она за союз с США, но более умеренный. Представителем оппозиции был предыдущий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Он приезжал к нам, он выступал за диалог между севером и югом, помог наладить американо-северокорейский диалог. Пусть он был не совсем успешным, но тем не менее.

Есть два подхода в южнокорейском правящем классе. Один — сотрудничество с Севером, снижение напряженности. Другой — полное следование американской политике. Вот сейчас превалирует второй. Надо с Китаем рвать отношения под сильным давлением США? Сотрудничество сворачивается потихоньку. Надо отправлять помощь Украине? Отправляют гуманитарную плюс нелетальное оружие, типа машин для разминирования. И снаряды туда идут, только не напрямую, а через Соединенные Штаты.