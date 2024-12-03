Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 756мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 106,19
EUR 112,02
Новый владелец Four Seasons
Копим на будущее
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
«Лента» и «Улыбка радуги»
Еще один игрок в метро
Промышленный Петербург
Спрос на самокаты не падает
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Мать Эминема умерла: он пел о ней, а она судилась с ним

Мать Эминема умерла: он пел о ней, а она судилась с ним

1 339
5 комментариев

Дебби Нельсон, мать рэп-исполнителя Эминема, ушла из жизни в возрасте 69 лет. Всю жизнь у него были с родительницей непростые отношения, которые он описывал в своем творчестве, рассказал развлекательный сайт TMZ.

Как сообщают журналисты 3 декабря, Дебби Нельсон умерла после продолжительной борьбы с раком легких в штате Миссури, США. О её тяжелом состоянии стало известно в сентябре и тогда же сообщалось, что ей осталось недолго. Как отмечает журнал People, отношения Эминема, настоящее имя которого Маршалл Мэтерс III, с матерью были сложными на протяжении всей его жизни.

На начальном этапе своей карьеры Эминем публично обвинял мать в пренебрежении и жестоком обращении с ним в детстве, часто вынося напоказ грязное белье семьи в язвительных треках, например в своем хите Cleanin' Out My Closet. В 1999 году Нельсон даже подавала на сына в суд за клевету. А в 2007 году она написала откровенные мемуары «Мой сын Маршалл, мой сын Эминем».

Однако в последние годы их отношения начали налаживаться. В 2013 году Эминем выпустил трек Headlights и выразил сожаление по поводу резких слов в своих песнях, извинившись перед матерью за их напряженные отношения. А в 2022 году она поздравляла Эминема с его с включением в Зал славы рок-н-ролла в видеообращении. Отец Эминема, Маршалл Брюс Мэтерс-младший, который бросил сына еще в детстве, скончался в 2019 году в возрасте 67 лет.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
111111111111118
33 минуты
Кто все эти люди и что они делают в моём ноутбуке?
Гость
33 минуты
Опять великие, но никому неизвестные люди... Сколько статей будет? 5? 10?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Сбер и администрация Выборгского района Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве
29 ноября, 11:54
ТОП 5
Новости компаний
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05