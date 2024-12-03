Мать Эминема умерла: он пел о ней, а она судилась с ним

Дебби Нельсон, мать рэп-исполнителя Эминема, ушла из жизни в возрасте 69 лет. Всю жизнь у него были с родительницей непростые отношения, которые он описывал в своем творчестве, рассказал развлекательный сайт TMZ.

Как сообщают журналисты 3 декабря, Дебби Нельсон умерла после продолжительной борьбы с раком легких в штате Миссури, США. О её тяжелом состоянии стало известно в сентябре и тогда же сообщалось, что ей осталось недолго. Как отмечает журнал People, отношения Эминема, настоящее имя которого Маршалл Мэтерс III, с матерью были сложными на протяжении всей его жизни.

На начальном этапе своей карьеры Эминем публично обвинял мать в пренебрежении и жестоком обращении с ним в детстве, часто вынося напоказ грязное белье семьи в язвительных треках, например в своем хите Cleanin' Out My Closet. В 1999 году Нельсон даже подавала на сына в суд за клевету. А в 2007 году она написала откровенные мемуары «Мой сын Маршалл, мой сын Эминем».

Однако в последние годы их отношения начали налаживаться. В 2013 году Эминем выпустил трек Headlights и выразил сожаление по поводу резких слов в своих песнях, извинившись перед матерью за их напряженные отношения. А в 2022 году она поздравляла Эминема с его с включением в Зал славы рок-н-ролла в видеообращении. Отец Эминема, Маршалл Брюс Мэтерс-младший, который бросил сына еще в детстве, скончался в 2019 году в возрасте 67 лет.