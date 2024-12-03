Мандариновая фура перекрыла трассу в Сочи

Гружённая мандаринами фура опрокинулась на федеральной автотрассе в Сочи. Один из символов грядущего Нового года разлетелся по дороге.

Как сообщает в Telegram Госавтоинспекция Кубани 3 декабря, в полдень водитель большегруза с полным прицепом мандаринов на 166-м километре дороги пгт. Джубга — г. Сочи не справился с управлением, столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями и перевернулся, перекрыв дорогу. Для ликвидации пробки было введено реверсивное движение.

По предварительной информации, водитель грузовика получил травмы. Люди в легковых автомобилях не пострадали. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют точные причины аварии и занимаются нормализацией движения на этом участке трассы.