Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 756мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 106,19
EUR 112,02
Новый владелец Four Seasons
Копим на будущее
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
«Лента» и «Улыбка радуги»
Еще один игрок в метро
Промышленный Петербург
Спрос на самокаты не падает
Рейтинги "Фонтанки"
Финляндия Авторы сказок про Тату и Пату уберут из рациона героев мясо и молочные продукты

Авторы сказок про Тату и Пату уберут из рациона героев мясо и молочные продукты

813
14 комментариев

Авторы популярной серии сказок про двух братьев-изобретателей Тату и Пату решили переиздать книги, убрав из них все упоминания о мясе и молочных продуктах. Об этом 3 декабря сообщает Yle.

Финские авторы — писательница Айно Хавукайнен и художник Сами Тойвонен — создали веселый комикс про современных Шпунтика и Винтика и вечную тягу детей к «исправлению мира» около 25 лет назад. Теперь они, по их словам, были «ошеломлены», осознав, сколько в их книгах содержится упоминаний о мясных и молочных продуктах.

Так, например, у робота в руках вместо молотка для отбивных появятся формочки для имбирного печенья, а кусок мяса на столе заменят раскатанным тестом.

«Мир изменился, как и мы сами. Мы давно осознали проблемы интенсивного животноводства и внесли изменения в свой рацион, и теперь пришло время отразить эти изменения в наших книгах», — говорится в публикации авторов. В издательстве Otava решение Хавукайнен и Тойвонена поддержали, назвав их поступок «замечательным».

Работы авторам предстоит немало, поскольку Тату и Пату фигурируют в 25 книгах.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Тату и Пату Айно Хавукайнен Сами Тойвонен Мясо Молочная продукция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
В д. Гадюкино - дожди.
19 минут
А где российская книжка "Как отважный рубль хитрого доллара победил". Что-то не видно на прилавках, хорошая была.
111111111111118
39 минут
Правильно! От мяса ноги мёрзнут!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
ТОП 5
Новости компаний
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05