Авторы сказок про Тату и Пату уберут из рациона героев мясо и молочные продукты

Авторы популярной серии сказок про двух братьев-изобретателей Тату и Пату решили переиздать книги, убрав из них все упоминания о мясе и молочных продуктах. Об этом 3 декабря сообщает Yle.

Финские авторы — писательница Айно Хавукайнен и художник Сами Тойвонен — создали веселый комикс про современных Шпунтика и Винтика и вечную тягу детей к «исправлению мира» около 25 лет назад. Теперь они, по их словам, были «ошеломлены», осознав, сколько в их книгах содержится упоминаний о мясных и молочных продуктах.

Так, например, у робота в руках вместо молотка для отбивных появятся формочки для имбирного печенья, а кусок мяса на столе заменят раскатанным тестом.

«Мир изменился, как и мы сами. Мы давно осознали проблемы интенсивного животноводства и внесли изменения в свой рацион, и теперь пришло время отразить эти изменения в наших книгах», — говорится в публикации авторов. В издательстве Otava решение Хавукайнен и Тойвонена поддержали, назвав их поступок «замечательным».