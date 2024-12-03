Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 756мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 106,19
EUR 112,02
Новый владелец Four Seasons
Копим на будущее
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
«Лента» и «Улыбка радуги»
Еще один игрок в метро
Промышленный Петербург
Спрос на самокаты не падает
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В Японии срочно отзывают мечи из «Гарри Поттера». Они убивают не только Волан-де-Морта

В Японии срочно отзывают мечи из «Гарри Поттера». Они убивают не только Волан-де-Морта

1 344
3 комментария

Японский филиал студии Warner Bros. отзывает проданные полноразмерные реплики меча Годрика Гриффиндора, созданные по мотивам вселенной Гарри Поттера. Они оказались слишком острыми и по закону классифицируются как настоящее оружие, пишет BBC.

Как сообщает 3 декабря агентство, полноразмерные реплики меча Годрика Гриффиндора — длиной 86 см и закреплённые на деревянной декоративной подставке — продавались в рамках экскурсионного тура Warner Bros. Studio Tour Tokyo: The Making of Harry Potter с прошлого года. Это крупнейшая в Азии площадка, посвящённая миру Гарри Поттера. Однако в ноябре власти уведомили компанию, что их изделия достаточно острые, чтобы быть классифицированными как настоящее оружие. Они признаны опасными и подлежат изъятию.

Warner Bros. Studio Japan LLC опубликовала уведомление об отзыве мечей на своём сайте, сославшись на «проблему с распространением в Японии», и попросила покупателей связаться с компанией для «необходимых действий, включая логистику и возврат средств». Согласно сообщениям, было продано более 350 реплик меча Годрика Гриффиндора, каждая стоимостью 30 000 йен (около 200 долларов).

Это не первый случай с «сувенирным» оружием в Японии. В прошлом году в Йокогаме 78-летний мужчина был арестован за нападение на соседа с церемониальным самурайским мечом во время ссоры. А в 2017 году самурайский меч был найден в токийском храме после нападения, в результате которого погибли три человека.

Меч Годрика Гриффиндора — магический артефакт из вселенной «Гарри Поттера», принадлежащий одному из основателей школы чародейства и волшебства Хогвартс, Годрику Гриффиндору. Согласно книге Джоан Роулинг, это элегантный клинок из чистого серебра, украшенный рубинами. По легенде меч появляется только в руках достойного гриффиндорца в момент крайней необходимости и способен поглощать то, что делает его сильнее. Меч сыграл ключевую роль в уничтожении крестражей — магических объектов, содержащих частицы души Волан-де-Морта. Мечом были уничтожены несколько крестражей, включая медальон Салазара Слизерина и кольцо Певерела Гонта.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Ivanov_I_I
17 минут
"меч" - "мечом"
Весело вставлять
26 минут
Да им хоть Гарри потер хоть Чунгачкук..без разницы чем сипуку делать..лишь бы нам простым людям запчасти привозили,подешевле да побольше,ремни,подшипники ,свечи..и прочее..тчк
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Сбер и администрация Выборгского района Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве
29 ноября, 11:54
ТОП 5
Новости компаний
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05