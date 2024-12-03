В Японии срочно отзывают мечи из «Гарри Поттера». Они убивают не только Волан-де-Морта

Японский филиал студии Warner Bros. отзывает проданные полноразмерные реплики меча Годрика Гриффиндора, созданные по мотивам вселенной Гарри Поттера. Они оказались слишком острыми и по закону классифицируются как настоящее оружие, пишет BBC.

Как сообщает 3 декабря агентство, полноразмерные реплики меча Годрика Гриффиндора — длиной 86 см и закреплённые на деревянной декоративной подставке — продавались в рамках экскурсионного тура Warner Bros. Studio Tour Tokyo: The Making of Harry Potter с прошлого года. Это крупнейшая в Азии площадка, посвящённая миру Гарри Поттера. Однако в ноябре власти уведомили компанию, что их изделия достаточно острые, чтобы быть классифицированными как настоящее оружие. Они признаны опасными и подлежат изъятию.

Warner Bros. Studio Japan LLC опубликовала уведомление об отзыве мечей на своём сайте, сославшись на «проблему с распространением в Японии», и попросила покупателей связаться с компанией для «необходимых действий, включая логистику и возврат средств». Согласно сообщениям, было продано более 350 реплик меча Годрика Гриффиндора, каждая стоимостью 30 000 йен (около 200 долларов).

Это не первый случай с «сувенирным» оружием в Японии. В прошлом году в Йокогаме 78-летний мужчина был арестован за нападение на соседа с церемониальным самурайским мечом во время ссоры. А в 2017 году самурайский меч был найден в токийском храме после нападения, в результате которого погибли три человека.

Меч Годрика Гриффиндора — магический артефакт из вселенной «Гарри Поттера», принадлежащий одному из основателей школы чародейства и волшебства Хогвартс, Годрику Гриффиндору. Согласно книге Джоан Роулинг, это элегантный клинок из чистого серебра, украшенный рубинами. По легенде меч появляется только в руках достойного гриффиндорца в момент крайней необходимости и способен поглощать то, что делает его сильнее. Меч сыграл ключевую роль в уничтожении крестражей — магических объектов, содержащих частицы души Волан-де-Морта. Мечом были уничтожены несколько крестражей, включая медальон Салазара Слизерина и кольцо Певерела Гонта.