Без снега и пробок дешевле: пассажиры смогут увидеть, откуда берется конкретный ценник на такси

Источник: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру»







При заказе такси пассажиры смогут увидеть, из чего складывается стоимость конкретной поездки. В приложении теперь отображается цена с детализацией, включая точный размер повышающего коэффициента в часы пик или в непогоду, рассказали в пресс-службе «Яндекса».

— В ответ на просьбы пассажиров мы сделали ценообразование прозрачным, добавив в приложение детализацию стоимости. Теперь перед поездкой видно не только итоговую сумму, но и то, из чего она складывается: стоимость подачи автомобиля, базовый тариф — суммарную стоимость минут и километров по маршруту, надбавку в периоды повышенного спроса, если она есть, а также стоимость дополнительных опций, например за детское кресло или за перевозку животных, — прокомментировали в компании.

Разработчики сервиса уточнили, что в период повышенного спроса цены для каждой поездки рассчитываются автоматическими алгоритмами. Если на улицах сильные пробки или, например, снегопад, к стоимости подачи автомобиля плюсуется надбавка, а цена минут и километров по тарифу умножается на определенный коэффициент.

— Это позволяет привлечь большее количество водителей на линию, справедливо компенсировав им затраченное время, — объяснили в компании и добавили, что, как только число свободных машин и спрос на такси выравниваются, цены снижаются до обычного уровня.

В компании считают, что детализация должна помочь пассажирам принять решение — ехать по предложенной цене или подождать, когда спрос снизится, выбрать другой тариф или скорректировать маршрут, используя общественный транспорт. Чтобы посмотреть, из чего складывается стоимость поездки, после выбора тарифа и маршрута нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана.

По данным Росстата, пик стоимости поездок на такси пришелся на июнь 2023 года, составив 32,53 рубля в расчете на 1 км пути — это был максимум за последние десять лет, связанный с ростом цен на автомобили и топливо, а также необходимостью индексации зарплаты водителям.