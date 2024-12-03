Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 756мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 106,19
EUR 112,02
Новый владелец Four Seasons
Копим на будущее
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
«Лента» и «Улыбка радуги»
Еще один игрок в метро
Промышленный Петербург
Спрос на самокаты не падает
Рейтинги "Фонтанки"
Бизнес Общество Город Признание и Влияние Кто в Петербурге и Ленобласти самый лучший работодатель? Выбираете вы!

Кто в Петербурге и Ленобласти самый лучший работодатель? Выбираете вы!

667
1 комментарий
Источник:

Помните, мы просили вас прислать нам названия компаний, которые вы бы назвали лучшими в номинации «Работодатель года»? На основе ваших голосов мы отобрали десятку финалистов. И теперь просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.

«Работодатель года» — одна из 10 номинаций премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году. Претендовать на попадание в финал могла любая компания, в которой нашим читателям доводилось работать. Благодаря вашим голосам в ТОП-10 вошли:

  • Клиника «АБИА»;

  • ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

  • «Грузовичкоф»;

  • Группа компаний «КВС»;

  • Сеть гипермаркетов «О’Кей»;

  • Строительный торговый дом «Петрович»;

  • ЛПУ «Родильный дом 2»;

  • Сбер;

  • СДЭК;

  • СМ-Клиника.

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? В какой из этих компаний вам, вашим друзьям и близким по-настоящему нравится работать? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас.

Для того чтобы отдать голос за своего победителя, зайдите на сайт премии, авторизуйтесь и выберите среди 100 финалистов 10 победителей. Проголосовать также можно в чат-боте «Фонтанки».

Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Sonata
38 минут
Вот, значит, где работают/работали большинство тех, кто строчат здесь пакостные комментарии!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
ТОП 5
Новости компаний
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05