Кто в Петербурге и Ленобласти самый лучший работодатель? Выбираете вы!

Помните, мы просили вас прислать нам названия компаний, которые вы бы назвали лучшими в номинации «Работодатель года»? На основе ваших голосов мы отобрали десятку финалистов. И теперь просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.
«Работодатель года» — одна из 10 номинаций премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году. Претендовать на попадание в финал могла любая компания, в которой нашим читателям доводилось работать. Благодаря вашим голосам в ТОП-10 вошли:
Клиника «АБИА»;
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
«Грузовичкоф»;
Группа компаний «КВС»;
Сеть гипермаркетов «О’Кей»;
Строительный торговый дом «Петрович»;
ЛПУ «Родильный дом 2»;
Сбер;
СДЭК;
СМ-Клиника.
Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? В какой из этих компаний вам, вашим друзьям и близким по-настоящему нравится работать? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас.
Для того чтобы отдать голос за своего победителя, зайдите на сайт премии, авторизуйтесь и выберите среди 100 финалистов 10 победителей. Проголосовать также можно в чат-боте «Фонтанки».
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