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Происшествия Под Волгоградом скончались двое детей из психоневрологического интерната

Под Волгоградом скончались двое детей из психоневрологического интерната

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3 комментария

Под Волгоградом от инфекционного заболевания скончались двое воспитанников детского психоневрологического интерната. Об этом 3 декабря сообщает Следственный комитет региона.

По данным следствия, дети (четырех и восьми лет) были госпитализированы в детскую больницу Камышина с признаками инфекционного заболевания, а также сопутствующими диагнозами и осложнениями. Врачам не удалось их спасти, и 28 ноября малыши скончались.

По факту случившегося проводится проверка, которую контролирует прокуратура региона. Надзорное ведомство отмечает, что дети страдали рядом врожденных тяжелых хронических заболеваний и являлись инвалидами.

Источник редакции V1.RU в экстренных службах утверждает, что причиной смерти детей из интерната в городе Петров Вал стала ветрянка. Директор учреждения отказался отвечать на вопросы редакции по телефону и попросил прислать письменный запрос.

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Комментарии
3
AndrewBarsik
49 минут
По мере запретов на аборты (вводимых только для того, чтобы в конце следующего года во время прямой линии сказать, что "нам удалось переломить негативную тенденцию снижения рождаемости") детей, обитающих в таких заведениях, будет становиться всё больше и больше.
Козулупица!
29 минут
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