Под Волгоградом скончались двое детей из психоневрологического интерната

Под Волгоградом от инфекционного заболевания скончались двое воспитанников детского психоневрологического интерната. Об этом 3 декабря сообщает Следственный комитет региона.
По данным следствия, дети (четырех и восьми лет) были госпитализированы в детскую больницу Камышина с признаками инфекционного заболевания, а также сопутствующими диагнозами и осложнениями. Врачам не удалось их спасти, и 28 ноября малыши скончались.
По факту случившегося проводится проверка, которую контролирует прокуратура региона. Надзорное ведомство отмечает, что дети страдали рядом врожденных тяжелых хронических заболеваний и являлись инвалидами.
Источник редакции V1.RU в экстренных службах утверждает, что причиной смерти детей из интерната в городе Петров Вал стала ветрянка. Директор учреждения отказался отвечать на вопросы редакции по телефону и попросил прислать письменный запрос.
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