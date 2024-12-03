Под Волгоградом скончались двое детей из психоневрологического интерната

Под Волгоградом от инфекционного заболевания скончались двое воспитанников детского психоневрологического интерната. Об этом 3 декабря сообщает Следственный комитет региона.

По данным следствия, дети (четырех и восьми лет) были госпитализированы в детскую больницу Камышина с признаками инфекционного заболевания, а также сопутствующими диагнозами и осложнениями. Врачам не удалось их спасти, и 28 ноября малыши скончались.