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Происшествия Приезжий получил огромный штраф за пьяное нападение на сотрудника метро. Но зарплата всё покроет

Приезжий получил огромный штраф за пьяное нападение на сотрудника метро. Но зарплата всё покроет

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14 комментариев

Октябрьский районный суд признал виновным Александра Прусакова в нападении на инспектора службы транспортной безопасности метрополитена. Об этом 3 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 15 августа в вестибюле станции «Сенная площадь». Прусаков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал грубо оскорблять инспектора, а затем ударил его ногой в область туловища.

По данным «Фонтанки», мужчине 48 лет, он приехал в Петербург из Калужской области.

Прусаков признал свою вину в оскорблении и применении насилия в отношении представителя органов власти. Он раскаялся в содеянном. Суд назначил ему штраф в размере 564 200 рублей, что соответствует его двухмесячной зарплате.

В пресс-службе судов уточнили «Фонтанке», что виновный занимает руководящую должность на одном из предприятий, занимающихся изготовлением деталей и компонентов для нефтегазового оборудования. В задачи компании входит поддержание отрасли в условиях действующих ограничений на импорт комплектующих, запасных частей и оборудования.

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Комментарии
14
Slava_Rossii2
47 минут
Повезло охраннику. Ему за такие деньги, наверное, год сумки перетряхивать.
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
С такими специалистами я спокоен за нефтегазовое оборудование.
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