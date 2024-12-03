Приезжий получил огромный штраф за пьяное нападение на сотрудника метро. Но зарплата всё покроет

Октябрьский районный суд признал виновным Александра Прусакова в нападении на инспектора службы транспортной безопасности метрополитена. Об этом 3 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Инцидент произошел 15 августа в вестибюле станции «Сенная площадь». Прусаков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал грубо оскорблять инспектора, а затем ударил его ногой в область туловища.
По данным «Фонтанки», мужчине 48 лет, он приехал в Петербург из Калужской области.
Прусаков признал свою вину в оскорблении и применении насилия в отношении представителя органов власти. Он раскаялся в содеянном. Суд назначил ему штраф в размере 564 200 рублей, что соответствует его двухмесячной зарплате.
В пресс-службе судов уточнили «Фонтанке», что виновный занимает руководящую должность на одном из предприятий, занимающихся изготовлением деталей и компонентов для нефтегазового оборудования. В задачи компании входит поддержание отрасли в условиях действующих ограничений на импорт комплектующих, запасных частей и оборудования.
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