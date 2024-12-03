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Город Петербуржцы смогут порадовать друг друга елочными игрушками во время «Новогоднего обмена». Где пройдет акция

Петербуржцы смогут порадовать друг друга елочными игрушками во время «Новогоднего обмена». Где пройдет акция

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5 комментариев

В Петербурге 7 декабря пройдет «Новогодний обмен». Местные жители в разных районах города смогут обменяться елочными игрушками и другими новогодними украшениями, которые по какой-то причине им теперь не нужны. Акцию проводит экологическое движение «РазДельный Сбор».

Источник:

«Новогодние игрушки, которые уже не пригодятся одним людям, порадуют других. Всё, что останется после обмена, отправится в благотворительные организации и украсит ёлки их подопечных», — сообщается на сайте экологического движения.

Петербуржцы могут принести для «Новогоднего обмена» пластиковые шары, праздничные салфетки на стол, свечи, новогодние фигурки и игрушки. Возможно передать кому-то мишуру, упаковочную бумагу для подарков, карнавальные костюмы, а также трафареты и наклейки на окна.

Волонтеры «РазДельного Сбора» не примут украшения из стекла и керамики, бенгальские огни и петарды, а также новогодние игрушки, непригодные для использования.

Конкретные точки, где состоится «Новогодний обмен», вы можете посмотреть на прикрепленной карте.

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Комментарии
5
Klaustrofobik
32 минуты
Над Россией гордо рея расцветает ахинея.
В д. Гадюкино - дожди.
28 минут
Зачем?!
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