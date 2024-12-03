В подмосковном Пушкино врачи достали из носа женщины камень размером с яйцо

В городе Пушкино Московской области врачи вытащили из носа местной жительницы камень размером с перепелиное яйцо. Несколько лет женщина не могла нормально дышать и жаловалась на неприятный запах и боли, но не понимала, в чем дело, сообщает telegram-канал «Разборчивым почерком» Минздрава региона во вторник, 3 декабря.

То, что оказалось в носу у женщины, называется ринолит — инородное тело, которое обросло слизью и минеральными солями. Пациентка поделилась, что некоторое время назад ей в нос что-то попало, но она не обратила на это внимания и продолжила жить так дальше.